Luksusowe europejskie butiki z polskim akcentem

Będąc na paryskiej ulicy Pierre Charon czy Placu Vendom, nie trudno trafić na ich realizację aranżacji sklepów luksusowych. RC Design to polski producent mebli zajmujący się kompleksowym wystrojem najdroższych butików na świecie.

RC Design zajmuje się nie tylko projektami opartymi na indywidualnych potrzebach klienta, ale także wysokiej klasy produkcją i profesjonalnym montażem. Zabudowy ścienne, gabloty, meble wolnostojące, schody, panele tapicerowane – firma zapewni kompleksową realizację projektu nawet najbardziej wymagającego klienta. Polski producent z podłódzkiego Brzozowa ceniony jest wśród europejskich inwestorów.

Firma realizuje zlecenia zarówno we wnętrzach komercyjnych, jak i prywatnych. Do tej pory większość projektów odbywa się dzięki poleceniom zadowolonych klientów, którzy sami także wracają z nowymi zleceniami. Co doceniają kontrahenci? Przede wszystkim kompleksowość i dbałość o najmniejszy szczegół. Dzięki własnej ślusarni, producent zapewnia wysokiej jakości konstrukcje i detale metalowe. Wszystkie elementy są dopasowywane i dopracowywane na etapie wczesnej produkcji, co wpływa na efekt końcowy. Każde zlecenie wykonywane jest od A do Z, dzięki wykwalifikowanej załodze i 20-letniemu doświadczeniu.

– Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Nasz zespół dokłada wszelkich starań, by na każdym etapie produkcji kontrahenci czuli, że realizujemy projekt profesjonalnie i z dbałością o każdy szczegół. Wysyłamy próbki materiałów, tak by nasi klienci mieli możliwość wyboru surowców, z jakich przygotowana zostanie aranżacja. Zawsze dotrzymujemy również ustalonych terminów. Liczymy się z tym, że zamknięcie butiku nawet na jeden dzień to straty dla naszych kontrahentów – opowiada Rafał Cebula, Prezes Zarządu RC Design.

Producent wykonuje zabudowy meblowe, korzystając z szerokiej gamy surowców – szkła, metali i materiałów naturalnych, które wybiera specjalnie wedle upodobań każdego klienta. Przed produkcją skomplikowanych elementów załoga producenta zawsze zaczyna od prototypów. Zdarza się, że fragmenty trzeba dopasować ręcznie tak, aby wszystko idealnie tworzyło całość. Gdy wszyscy są zadowoleni z efektu, powstaje gotowy mebel z docelowego materiału. RC Design specjalizuje się przede wszystkim w meblach lakierowanych i fornirowanych, a zaplecze maszynowe pozwala załodze na wykonywanie elementów meblowych giętych oraz wytwarzanie skomplikowanych brył 3D dzięki pięcioosiowej maszynie numerycznej CNC.

Przed realizacją projektu niezbędne są pomiary, zazwyczaj wykonywane w otwartym dla klientów sklepie, co niestety oznacza wiele niedogodności. Zabudowy meblowe ograniczają dojście do ścian, a listwy i wyposażenie przeszkadzają w idealnym dostępie. Co więcej, inwestorzy często proszą o pomiary nocne, tak aby prace były niezauważalne dla klientów. Gdy nie da się dokładnie oszacować pomiarów, eksperci RC Design ostatnie elementy dopasowują podczas montażu w butiku. Zdarza się, że są one bardzo małe, co utrudnia pracę i przemieszczanie. Dodatkowym utrudnieniem są także wąskie uliczki w centrach miast, takich jak Saint-Tropez czy Grenoble, gdzie większe gabarytowo pojazdy nie są w stanie dojechać. Podczas transportu, wszystkie elementy są w odpowiedni sposób zabezpieczone, by nie zostały uszkodzone.

RC Design wyposaża również międzynarodowe hotele, restauracje oraz sale koncertowe.