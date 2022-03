Maciej Franta na liście talentów architektury Europe 40 Under 40

Maciej Franta jako jedyny architekt z Polski znalazł się na tegorocznej liście Europe 40 Under 40, będącej zestawieniem najbardziej obiecujących architektów Europy przed 40-stką.

Od roku 2008 The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies oraz The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design publikują listę Europe 40 Under 40. To zestawienie, na którym wyróżnieni są młodzi architekci przed 40-stką z Europy, mający szansę stania się prekursorami architektury.

W ubiegłym roku na liście znaleźli się Mateusz Górnik i Andrzej Truszczyński. W tym roku Maciej Franta jest jedynym architektem z Polski wymienionym w zestawieniu.

Maciej Franta pochodzi z rodziny artystyczno-inżynierskiej rodziny, w której 80 proc. to krąg architektów i osób związanych z architekturą! Jego dziadek Aleksander Franta stworzył takie ikony architektury, jak osiedle Gwiazdy czy Tysiąclecia w Katowicach.

Franta Group w ciągu zaledwie kilku miesięcy zgarnęła liczne międzynarodowe nagrody za swoje projekty (w tym obsypaną nagrodami Villę Reden w Chorzowie), a sam Maciej Franta został wybrany Najlepszym architektem 2021 eroku przez jury konkursu the Architecture Community.