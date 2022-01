Mamy Projekt stworzył przewodnik po ciekawie zaprojektowanych miastach

Kolektyw Mamy Projekt wydał nową Niemapę - ilustrowany darmowy przewodnik, którego tematem przewodnim jest architektura i kształtowanie miejskiej przestrzeni.

Kolektyw Mamy Projekt stworzył przewodnik Niemapa Miasto Dobrych Rozwiązań.

Niemapa prezentuje przykłady rozwiązań architektonicznych z całej Polski, zaprojektowanych tak, by służyły mieszkańcom z poszanowaniem przyrody.

Poradnik jest darmowy, można go pobrać w internecie, otrzymać w Bibliotece Tuvim w Łodzi, w siedzibie Izby Architektów w Warszawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, w Sali Małego Podróżnika w Muzeum Emigracji w Gdyni, w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w wybranych wydziałach UM Tychy oraz Muzeum Miejskim w Tychach. Pojawi się również m.in. na 4 Design Days.

Dlaczego ciągle powstają wybetonowane rynki miejskie bez drzew, osiedla identycznych domków czy nadmiernie nasłonecznione place zabaw dla dzieci? Dobre projektowanie przestrzeni to wielka sztuka, ale każdy potrafi docenić miejsca, które zostały zaprojektowane z myślą o ludziach. Przykłady takich realizacji znajdziecie na nowej Niemapie Miasto Dobrych Rozwiązań – pierwszym przewodniku po ciekawie zaprojektowanych miejscach w całej Polsce.

- Z tym, że edukacja przestrzenna jest ważna i potrzebna zgodzimy się chyba wszyscy. Bardzo pozytywnie oceniam akcje które jej służą. NIEMAPA jest ciekawym narzędziem, z fajnie opracowaną grafiką. Mam nadzieję, że zostanie wykorzystana w wielu warsztatach, których efektem będzie lepszej jakości otaczająca nas przestrzeń. - mówi architekt, Robert Konieczny.

Przy pomocy tego darmowego przewodnika twórcy (Mamy Projekt) chcą pokazywać jak ważne jest odpowiedzialne projektowanie przestrzeni i że każdy z nas może tę przestrzeń obserwować, rozumieć, a także wpływać na to jak będzie ona wyglądała. Możemy partycypować w społecznych procesach powstawania nowych miejsc, brać udział w konsultacjach, głosować w budżecie obywatelskim, współpracować z sąsiadami czy oceniać proponowane przez miasta pomysły.

- Marzy mi się miasto przyjazne, w którym mogę czuć się bezpiecznie, zdrowo, pielęgnować relacje z bliskimi, czerpać inspiracje i budować dobrostan ze swoją rodziną i naturą. Na naszej najnowszej Niemapie pokazujemy zebrane z całej Polski przykłady rozwiązań, które powodują, że żyje nam się lepiej. Chcemy pokazywać, że to, jak jest zorganizowana nasza przestrzeń, bardzo na nas wpływa, a rozmawianie o tym ze sobą wzajemnie jest kluczem do zmiany. Niemapa to narzędzie do takiego dialogu, stworzone przez ekspertów, a ilustrowane przez znakomitego Maćka Blaźniaka ze Studia Ładne Halo - mówi Małgosia Żmijska z kolektywu Mamy Projekt.