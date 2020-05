Marcin Grzelewski, APA Wojciechowski, poprowadzi program TV o projektowaniu wnętrz

Telewizja WP ogłosiła rozpoczęcie prac nad nowym programem o remontowaniu i projektowaniu wnętrz. Program “Remont w prezencie” współprowadzić będzie Marcin Grzelewski, partner pracowni APA Wojciechowski, wraz z aktorką Klaudią Halejcio. - Mam nadzieję, że program przyczyni się do popularyzacji architektury i dizajnu w Polsce - mówi architekt.

REKLAMA

Zgodnie z tym, co sugeruje tytuł, remonty, które będziemy mogli oglądać będą prezentami. Wybrani w castingu uczestnicy programu poproszą o wyremontowanie jednego pomieszczenia w mieszkaniu ich najbliższych. W trakcie remontu mieszkańcy wysłani zostaną na wakacje do jednej z polskich miejscowości. W pierwszym sezonie programu powstanie dziesięć odcinków, w trakcie których wyremontowanych zostanie dziesięć pomieszczeń.

Tym, co ma wyróżniać “Remont w prezencie” od innych popularnych programów remontowych, jest fakt, że wśród prowadzących znalazł się profesjonalny architekt. Marcin Grzelewski jest partnerem pracowni APA Wojciechowski oraz członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, studiował także na Nagoya University w Japonii i University of Strathclyde w Glasgow.

- Architekt to zawód zaufania publicznego, a design jest wszędzie. To nie tylko remonty dużych obiektów publicznych, ale także wnętrza prywatnych domów. - mówi Marcin Grzelewski. - Biorę udział w programie, bo chcę pokazywać jak mądrze projektować i przekształcać istniejącą przestrzeń dbając o zasady zrównoważonego rozwoju. Architektura i dizajn towarzyszą nam na co dzień, za jego pomocą możemy poprawić przestrzeń, tym samym poprawiając samopoczucie jej mieszkańców i jakość ich życia. Mam nadzieję, że program przyczyni się do popularyzacji architektury i dizajnu w Polsce - dodaje.

Grzelewski zapowiada, że “Remont w prezencie” będzie inny od programów, które możemy oglądać w telewizji. Każde miejsce będzie przede wszystkim opowieścią o ludziach i ich wzajemnych relacjach.

Nagrania do programu rozpoczną się w czerwcu bieżącego roku. Jak zapowiadają producenci, przy jego tworzeniu zachowane zostaną wszystkie wytyczne sanitarne związane z epidemią koronawirusa. Emisji pierwszych odcinków spodziewać możemy się w sierpniu.