Maria Jeglińska-Adamczewska: Tęsknię za normalną pracą

Pandemia koronawirusa dotknęła wszystkich – także projektantów mebli. Zamknięci w domach stracili bezpośredni kontakt ze swoimi klientami oraz warsztatami, z którymi na co dzień współpracują, realizując różnorodne zadania w zaimprowizowanych biurach domowych. Zarówno twórcy, jak i producenci musieli dostosować procesy pracy i zacząć regularnie stosować nowe technologie na potrzeby zorganizowania współpracy na odległość.

W czerwcu br. Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (American Hardwood Export Council – AHEC), zakład produkcji mebli Benchmark oraz Muzeum Designu w Londynie rzucili dziewięciorgu międzynarodowym projektantom wyzwanie polegające na stworzeniu stołów i krzeseł, które spełnią oczekiwania i potrzeby związane z połączeniem pracy i życia w domu.

Zupełnie na przekór sytuacji projekt zyskał nazwę „Connected” (Połączeni), aby sprawdzić, w jaki sposób designerzy radzą sobie w tych trudnych czasach ze swoją pracą. Wśród 9 projektantów jest Maria Jeglińska-Adamczewska, która należy do grona najmłodszych i najbardziej obiecujących polskich dizajnerek. Jej projekty odznaczają się prostotą, a zarazem dużą podatnością na zmienność funkcji i konfiguracji elementów składowych. Twórczość Jeglińskiej-Adamczewskiej obejmuje różnorodne gatunki wzornictwa: od drobnych przedmiotów codziennego użytku, przez meble po aranżacje wnętrz. Główną cechą wszystkich projektów jest funkcjonalność pojmowana jako podatność na zmiany dyktowane wygodą czy nawykami użytkownika. Przedmioty i przestrzenie projektantki dają się dowolnie modyfikować, przemontowywać i wykorzystywać w rozmaity sposób. O projekcie „Connected” mówi, że jego urok polega na tym, że nie jest komercyjny, ponieważ jest to wyraz naszych myśli i refleksji na temat obecnych czasów.

- Pomysłodawcy „Connected” postawili designerom zadanie skonstruowania stołów i krzeseł, łączących ludzi. W tej chwili wciąż pracuję nad koncepcją. Interesuje mnie tworzenie przedmiotów, które plasują się gdzieś pomiędzy architekturą a meblami, które pozwalają ludziom tworzyć własną przestrzeń. Analizowałam typologię krzeseł biurowych, a także przeprowadziłam badania nad społecznością Szejkersów – samowystarczalną grupą ludzi żyjących i pracujących w tej samej przestrzeni – powiedziała Maria Jeglińska-Adamczewska. – Myślę o wykorzystaniu drewna z amerykańskiej wiśni i poddanego obróbce parowej klonu, i chyba je połączę. Zobaczę, jak to razem wygląda i skonsultuję jeszcze projekt z szefem zakładu Benchmark, Seanem Sutcliffem. Natomiast uwielbiam kolor i usłojenie wiśni. Chciałabym móc to wszystko wykorzystać w swoim projekcie – dodała Jeglińska-Adamczewska.

Swoją koncepcję Maria rozwijać będzie w ramach współpracy online wspólnie z wybranym pracownikiem zakładu Benchmark. Jest to zupełnie nowe podejście do pracy, którego ocena uzależniona jest od podejścia. I choć Maria docenia możliwości współczesnej technologii, to jednak jej zdaniem spotkania na Zoom czy Skype nigdy nie zastąpią fizycznego spotkania, dzięki któremu można lepiej się poznać i nawiązać silniejsze relacje. W pracy nad stworzeniem produktu liczą się relacje i zaufanie. Z drugiej jednak strony, w projekcie zakład produkcji mebli Benchmark zapewnia doskonałe możliwości współpracy.