Marie de France z Sou Fujimoto Architects będzie gościem specjalnym 4 Design Days 2023

VII edycja 4 Design Days – święto architektury i designu odbędzie się 26-29 stycznia 2023 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach. Do grona prelegentów 4 Design Days 2023 dołączył gość specjalny Marie de France z Sou Fujimoto Architects.

Już 26 stycznia 2023 roku rozpocznie się 4 Design Days 2023 - spotkanie architektów, projektantów, inwestorów i władz samorządowych.

Siódma edycja 4 Design Days 2023 odbędzie się pod hasłem: TOGETHER 4 HUMANITY.

Do grona prelegentów dołączył gość specjalny Marie de France z Sou Fujimoto Architects.

Marie de France została zaproszona jako gość specjalny 4 Design Days 2023 w Katowicach, gdzie wygłosi mowę otwarcia i weźmie udział w sesji inauguracyjnej VII edycję 4 Design Days. Będzie też gościem cyklu Mistrzowie Architektury organizowanym przez SARP Katowice.

Marie de France jest architektką mieszkającą w Paryżu. Ukończyła francuską szkołę Ecole nationale d'Architecture de Versailles i szwedzki Instytut KTH w Sztokholmie. W swojej pracy poświęciła się projektom artystycznym, gdzie zawsze bliska jej była natura w opozycji do technologii. W 2013 roku rozpoczęła praktykę w Sou Fujimoto w Tokio. Z japońską pracownią wygrała liczne konkursy w Europie, co zaowocowało otwarciem filii biura w Paryżu, którym kieruje do dziś.

Francuska architektka była również krytyczką w Belleville Architecture School, w ESA w Paryżu i w KTH w Sztokholmie.

Główne projekty Marie de France to m.in.: Serpentine Gallery Pavilion, Londyn, 2013; Many Small Cubes, Jardin des Tuileries, Paryż, 2014; L’Arbre Blanc, Montpellier – I nagroda w konkursie w 2014 r., realizacja 2019; House of Hungarian Music, Budapeszt, Hungary – I nagroda w konkursie w 2014 r., realizacja 2022 r.; L’Ecole Van Cleef & Arpel, Hong Kong, realizacja 2018 ; Square, HSG St Gallen, I nagroda w konkursie w 2017 r., realizacja 2022 r.; "Japanness". Pompidou Metz, scenografia i instalacja w 2017 r.