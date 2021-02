Marka oświetleniowa inwestuje w OZE. W Środzie Wielkopolskiej powstanie farma fotowoltaiczna

Do końca roku przy zakładzie produkcyjnym w Środzie Wielkopolskiej zostanie zainstalowanych 596 paneli, które będą generować moc 241,38 kWp. Dzięki inwestycji Lena Lighting pokryje 12% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Zarząd Lena Lighting podpisał umowę na budowę farmy fotowoltaicznej. Inwestycja jest elementem proekologicznej strategii firmy.

Lena Lighting od lat konsekwentnie pogłębia swoje zaangażowanie w zakresie proekologicznej postawy w biznesie. Firma z powodzeniem wdrożyła kompleksowy system zarządzania środowiskowego, co zostało potwierdzone certyfikatem ISO 14001. Budowa farmy fotowoltaicznej jest kolejnym działaniem, które ma na celu troskę o środowisko naturalne. Dzięki inwestycji Lena Lighting pokryje 12% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

– Można powiedzieć, że jako producent oświetlenia LED aspekty proekologiczne mamy już wpisane w charakter swojej działalności. Sama technologia LED, która zastępuje tradycyjne systemy oświetlenia, pozwala generować ogromne oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej. To z kolei przekłada się na redukcję emisji CO2 do atmosfery. Korzyści dla środowiska są więc bardzo duże – mówi Tomasz Wencławek, Członek Zarządu Lena Lighting. Jesteśmy jednak świadomi, że produkując nasze energooszczędne lampy LED musimy dbać nie tylko o ich jakość i efektywność, ale też o to, by cały proces i technologia wytwarzania nie miały negatywnego wpływu na ekosystem. Inwestycja w odnawialne źródła energii jest więc dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju – dodaje Tomasz Wencławek.

Strategia Lena Lighting zakłada proekologiczne zaangażowanie we wszystkie obszary działalności. Produkcja lamp odbywa się zgodnie z dyrektywą RoHS, która określa normy bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych, a także w oparciu o rozporządzenie REACH, przyjęte przez Unię Europejską w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. W zakresie recyklingu Lena Lighting współpracuje z firmą Biosystem SA, której misją jest aktywna ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie działań z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami. Producent korzysta też z usług Biosystem Elektrorecykling – Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, która 5% przychodów netto z tej współpracy przeznacza na działalność edukacyjną, dotyczącą budowania świadomości ekologicznej i odpowiednich postaw w społeczeństwie.