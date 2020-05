Maski do snorkelingu zamieniają w maski dla medyków

#MaskaDlaMedyka to akcja społeczna, której misją jest zabezpieczenie jak największej liczby pracowników systemu ochrony zdrowia narażonych na bezpośredni kontakt z wirusem SARS-CoV-2. W tym celu, korzystając z rozwiązań stosowanych m.in. w Włoszech czy w Czechach, osoby zaangażowane w akcję zbierają i przerabiają za pomocą adapterów maski do snorkelingu typu EasyBreath firmy Decathlon w wysoce skuteczne maski ochronne dla personelu medycznego. W inicjatywę zaangażowała się m.in. firma Velux.

W gnieźnieńskiej fabryce Velux wyprodukowano 10 tys. adapterów do masek do snorklingu marki Decathlon, które zakupiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, aby rozesłać je do szpitali na terenie całej Polski. Produkcja odbyła się metodą wtryskową, co oznacza przełom w akcji społecznej #MaskaDlaMedyka, gdyż do tej pory adaptery były drukowane wyłącznie na drukarkach 3D. Grupa Velux jest gotowa do wsparcia dalszej produkcji adapterów, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Grupa Velux podjęła się współpracy z organizatorami akcji #MaskaDlaMedyka oraz firmami 3D LABS, YASA Motors Poland, Andrychowska Fabryka Maszyn Defum s.a. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się w rekordowym tempie zaprojektować i uruchomić masową produkcję adapterów metodą wtryskową. Grupa Techniczno-Projektowa #MaskaDlaMedyka, złożona z praktyków i pracowników wiodących uczelni technicznych w Polsce, opracowała projekt i prototyp adaptera. Zespół 3D Labs odpowiadał za wyszukanie i dobór partnerów posiadających niezbędne zasoby technologiczne, zaś Yasa Motors Poland wzięło na siebie wykonanie projektu formy wtryskowej i wyprodukowanie jej newralgicznych części. Andrychowska Fabryka Maszyn Defum s.a. przygotowała pozostałe elementy potrzebne do złożenia kompletnej formy wtryskowej. Gnieźnieńska fabryka Velux podjęła się masowej produkcji adaptera wykonanego z plastiku. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy sfinansowała zakup 10 000 masek, które zostały ekspresowo wyprodukowane przez Decathlon w Polsce i jeszcze w tym tygodniu zostaną przekazane do placówek medycznych w całej Polsce.

– Było to dla nas niezwykłe doświadczenie. Cieszę się, że wykorzystując nasz potencjał produkcyjny możemy wesprzeć służbę zdrowia w walce z koronawirusem. Szczególnie doceniam współpracę z pozostałymi firmami, które zaprojektowały i wyprodukowały formę w rekordowym tempie. Cały proces zajął zaledwie 11 dni, co w normalnych warunkach zajmuje około 2-3 miesiące. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi niemożliwe stało się możliwe – powiedział Robert Purol, dyrektor gnieźnieńskich fabryk Velux.

– Dla nas, jako inicjatorów akcji #MaskaDlaMedyka szczególne znaczenie ma fakt, że wszystkie zaangażowane w projekt firmy i osoby wykonały swoje prace społecznie, finansując materiały i produkcję we własnym zakresie – podkreśla Ilirjan Osmanaj, koordynator projektu i jeden z inicjatorów akcji – Jest to wspaniały przykład społecznej odpowiedzialności polskiego biznesu i podejścia godnego najwyższej pochwały. Współpraca ze wszystkimi zaangażowanymi w ten unikalny projekt była nie tylko przyjemnością ale i zaszczytem – dodaje.