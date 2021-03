Mateusz Górnik na liście młodych talentów architektury 40 Under 40

Architekt Mateusz Górnik, prowadzący autorską pracownię architektoniczną Górnik Architects, współzałożyciel i wiceprezes grupy projektowej GF Projekt — Centrum Inżynierii Przemysłowej, znalazł się na liście młodych talentów architektów Europe 40 Under 40.

Od roku 2008 The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies oraz The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design publikują listę Europe 40 Under 40.

To międzynarodowe zestawienie młodych architektów przed 40-tką, którzy w ostatnim roku zaistnieli na scenie architektonicznej w sposób szczególny, a oni sami mają szansę stać się prekursorami architektury.

Kilka dni temu światło dzienne ujrzała lista nazwisk wyróżnionych za ich dorobek w 2020 roku, a w gronie 40 najlepszych młodych architektów na świecie znalazł się architekt Mateusz Górnik.

Mateusz Górnik to absolwent wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami. W latach 2003 - 2005 odbywał staż zawodowy w renomowanych włoskich biurach Grattarolla Associate & Partners, Sidercad oraz D'Appolonia w Genovie. Przez ponad 4 lata pracował jako asystent głównego architekta dla biura inżynieryjnego Jacobs Engineering Group w Irlandii przy projektach kompleksów farmaceutycznych dla takich gigantów, jak m.in. Pfizer czy GlaxoSmithKline. W roku 2006 udział przy projekcie wykonawczym Portu Lotniczego w Cork w Irlandii. W latach 2010 - 2012 pracował jako projektant w biurze CH2M Hill w Krakowie oraz Glasgow w Szkocji, brat udział w projektach dla IBM Nano technology, WSK Rzeszow, Avon Garwolin oraz P&G.

Od 2009 roku prowadzi wspólnie z Magdaleną Górnik autorską pracownię architektoniczną Górnik Architects. Jest także współzałożycielem i wiceprezesem grupy projektowej GF Projekt — Centrum Inżynierii Przemysłowej.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że nasza praca i jej efekty zostały docenione w tak prestiżowym konkursie. Być wśród zwycięzców prestiżowego 40 Under 40, na liście czterdziestu obiecujących architektów i projektantów z Europy, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia, to wielkie wyróżnienie i ukoronowanie konsekwentnego podążania w obranym kierunku. A świadomość, że doceniają to uznani na świecie profesjonaliści, motywuje do dalszej pracy, która dzięki wielkiej pasji stała się sposobem na życie – mówi Mateusz Górnik. W tym roku był jednym z dwóch Polaków, obok Andrzeja Truszczyńskiego z TK Holding, którzy dostali się na listę. W przeszłości w gronie 40 Under 40 byli między innymi Tomasz Konior i Robert Konieczny.

