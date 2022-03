Znakiem rozpoznawczym Oskara Zięty są napompowane obiekty i spektakularne rzeźby wykonane w technologii FIDU, ze stali nierdzewnej, wypolerowanej na wysoki połysk. Tymczasem wystawą zatytułowaną "Matt is the new shine" w poznańskiej galerii Vinci Art. na Śródce, artysta zaprasza nas w przewrotną podróż po minimalizmie skupionym na formie i kolorze.

Drastyczna redukcja blasku, na rzecz matowego wykończenia oraz epatowanie bielą – sumą wszystkich kolorów - to swoisty manifest podkreślający siłę wyrazu minimalistycznych form i przestrzeni. Obiekty umieszczone w otoczeniu wszechobecnej bieli, uwypuklają kształty, półtony, niuanse. Skupiają uwagę na formie i detalu. Kiedy nie wiemy, co jest do końca wklęsłe a co wypukłe, zaburza się nasza percepcja, uruchamia wyobraźnia i emocje.

Eksplorowanie barw to kontynuacja poszukiwań kolorystycznych dla dobrze znanych designerskich obiektów Zieta Studio, zapoczątkowana na wystawie Warsaw Home w 2018 r. Matowa powierzchnia tworzy dla nich nową estetykę i sposoby wykorzystania w przestrzeni.

Jako pierwsza na artystyczny warsztat została wzięta biel, barwa o wielu znaczeniach, symbolach. Pokój, czystość, pustka, tabula rasa, stan idealnej równowagi to konteksty, do których się odwołuje. Biel pozwala oczyścić umysł od przytłaczających bodźców; w zależności od światła jest ciepła lub zimna. Biel, podobnie jak twórczość Oskara Zięty, jest sensoryczna i powściągliwa, pełna znaczeń a zarazem neutralna.

Wystawę można oglądać w okresie 09.04-07.05.2022 w godzinach pracy Galerii. Jej Partnerami są Mercedes Duda Cars, Ridex.