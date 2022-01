Meble z kartonu, pilot z panelem solarnym i open source - Samsung prezentuje zrównoważoną wizję przyszłości

Na targach CES 2022 Samsung przedstawił swój plan stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości za sprawą urządzeń i inicjatyw minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Samsung realizuje wizję zrównoważonej przyszłości poprzez wdrażanie nowych praktyk produkcyjnych o niewielkim negatywnym wpływie na środowisko, opracowywanie opakowań o mniejszym śladzie węglowym, jak również poprzez odpowiedzialną utylizację urządzeń, których cykl życia dobiegł końca.

Samsung ogłosił, że proekologiczne technologie firmy, takie jak Pilot SolarCell, zostaną udostępnione w trybie „open source”, by także inni producenci mogli wykorzystać je w opracowywanych przez siebie nowych urządzeniach.

Działania Samsung na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w całym cyklu produkcyjnym zostały docenione przez Carbon Trust, światowy autorytet w zakresie śladu węglowego. W ubiegłym roku chipy pamięci Samsung posiadające certyfikat Carbon Trust pozwoliły zmniejszyć emisję węgla o niemal 700 000 ton.

Jednak starania Samsung w tej dziedzinie wykraczają daleko poza półprzewodniki, obejmując m.in. większe wykorzystanie materiałów z recyklingu. By stosować zasadę zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do większej liczby urządzeń, dział Visual Display Business planuje np. użycie 30-krotnie większej ilości odzyskanego plastiku niż w roku 2021. Firma podzieliła się również planami, w ramach których w ciągu najbliższych trzech lat znacznie zwiększy wykorzystanie materiałów z recyklingu we wszystkich urządzeniach mobilnych i sprzętach AGD.

Meble z kartonu, pilot ładowany energią słoneczną, nowy tryb uśpienia

W zeszłym roku materiały z recyklingu stanowiły część składową wszystkich kartonów na telewizory Samsung. Jeśli chodzi o rok 2022, firma poinformowała, że zwiększy wykorzystanie takich materiałów, używając ich także do elementów znajdujących się wewnątrz opakowań.

Samsung ogłosił również globalną ekspansję swojego nagradzanego programu ekoopakowań. Rozszerzenie tej inicjatywy, pozwalającej przekształcić kartonowe pudła w domki dla kotów, stoliki do kawy i inne przydatne małe meble, obejmie opakowania sprzętów AGD, takich jak odkurzacze, kuchenki mikrofalowe czy oczyszczacze powietrza.

Samsung wprowadza ideę zrównoważonego rozwoju także w zakresie korzystania z urządzeń. Pozwoli to użytkownikom zredukować swój ślad węglowy i zmieniać świat na lepsze. Firma wprowadziła na przykład istotne udoskonalenia w swoim Pilocie SolarCell, który pozwala wyeliminować odpady w formie zużytych baterii za sprawą wbudowanego panelu słonecznego, umożliwiającego ładowanie zarówno w dzień, jak i w nocy.

Udoskonalony Pilot SolarCell pobiera energię elektryczną z częstotliwości radiowych takich sprzętów jak routery Wi-Fi[1]. – Co więcej, rozwiązanie to będzie stosowane w większej liczbie urządzeń Samsung, m.in. w telewizorach i sprzętach AGD. Dzięki temu na wysypiska nie trafi ponad 200 mln baterii[2]. Gdyby ułożyć je jedna obok drugiej, odpowiadałyby odległości stąd, czyli z Las Vegas, do Korei – mówi Han.