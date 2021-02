Media protestują przeciwko nowemu podatkowi

Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media - piszą największe polskie media w liście otwartym władz i liderów politycznych w odpowiedzi na planowane przez rząd wprowadzenie nowej daniny dla mediów.

Nie działa wiele stacji radiowych, programów nie nadają największe stacje telewizyje, nie działa wiele portali internetowych. W ten sposób media protestują przeciwko planowanemu przez rząd wprowadzeniu dodatkowego podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i internecie. Pieniądze mają iść na walkę z pandemią i ochronę zabytków.

"Dziś nie usłyszycie swoich ulubionych audycji, a także nie będziemy w stanie przekazać wam najistotniejszych faktów, wiadomości i Informacji" - głosi komunikat jednego z ogólnopolskich portali.

Zamiast wiadomości możemy zapoznać się z listem mediów do władz i liderów ugrupowań politycznych, który publikujemy poniżej.

"Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego „składką”, wprowadzaną pod pretekstem Covid-19" - piszą największe polskie media w liście otwartym władz i liderów politycznych.

List otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych

Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media.

Wprowadzenie go będzie oznaczać:

- osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści,

- ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści. Ich produkcja daje obecnie utrzymanie setkom tysięcy pracowników i ich rodzinom oraz zapewnia większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie,

- pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym, w sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych, media prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł,

- faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej. Według szacunków, firmy określane przez rząd jako „globalni cyfrowi giganci” zapłacą z tytułu wspomnianego haraczu zaledwie ok. 50 - 100 mln zł w porównaniu do 800 mln zł, jakie zapłacą pozostałe aktywne lokalnie media.

Skandaliczne jest również niesymetryczne i selektywne obciążenie poszczególnych firm. Dodatkowo niedopuszczalna w państwie prawa jest próba zmiany warunków koncesyjnych w okresie ich obowiązywania.