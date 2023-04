Mercure Białystok zgarnia międzynarodową nagrodę za design wnętrz

Wnętrza hotelu Mercure Białystok projektu MIXD to kwintesencja szacunku do miejscowego dziedzictwa. Teraz zostały docenione na międzynarodowej arenie.

Czterogwiazdkowy hotel Mercure Białystok zdobył główną nagrodę w kategorii Interior Design Hotel – Midscale & Lifestyle w plebiscycie LIV Hospitality Design Awards.

Otwarty w ubiegłym roku Mercure Białystok otrzymał wyjątkowe wyróżnienie LIV Hospitality Design Awards, zdobywając główną nagrodę w kategorii Interior Design Hotel – Midscale & Lifestyle. Wspomniany plebiscyt to międzynarodowy konkurs wnętrzarski i architektoniczny dla branży hotelowej, w którym każdego roku jury złożone z wiodących architektów, projektantów i deweloperów wyróżnia najciekawsze przestrzenie hotelowe oraz gastronomiczne. W tym roku odbyła się trzecia edycja wydarzenia.

Między Wschodem a Zachodem, między sztuką ludową a barokiem, między mozaiką kultur a nieprzebranym bogactwem podlaskiej przyrody – wnętrza hotelu Mercure Białystok to kwintesencja szacunku do miejscowego dziedzictwa. Nowoczesna forma oraz prawdziwe designerskie tour de force wiedzie od inspiracji tym, co lokalne, do realizacji wnętrz, w których chce się być.

Złożone z 41 profesjonalistów jury w procesie wielorundowych głosowań wyłoniło zwycięskie projekty w kategoriach wnętrz hotelowych i gastronomicznych, które kształtują wiodące trendy w globalnej branży hotelarskich.

Wyróżnienie wnętrz Mercure Białystok przez jury LIV Hospitality Design Awards to dla nas nie tylko wielki zaszczyt, lecz także dowód, że wybraliśmy słuszny kierunek dla wystroju hotelu. Powierzając projekt konceptu wnętrz studiu MIXD, chcieliśmy wykorzystać potencjał filozofii marki Mercure do maksimum, łącząc zamiłowanie do lokalności z nowoczesnością. Naszym celem było stworzenie wnętrz czerpiących z kulturowego i naturalnego piękna regionu przy zachowaniu funkcjonalności i komfortu. Cieszymy się, że nasze pomysły znalazły aprobatę gości, a także ekspertów z całego świata, co doskonale oddaje nagroda LIV Hospitality Design Awards – mówi Małgorzata Kalinowska-Klimek, Vice President Franchise Operation Eastern Europe.

Puszcza Białowieska i podlaska wielokulturowość

Czterogwiazdkowy hotel Mercure Białystok oferuje 92 stylowe pokoje w sercu Podlasia. Obiekt znajduje się przy ulicy Hetmańskiej 46, w zacisznej okolicy nieopodal centrum miasta oraz szlaków komunikacyjnych wiodących bezpośrednio do najważniejszych punktów na biznesowej i kulturalnej mapie regionu. Do dyspozycji gości jest restauracja, bar, strefa fitness, zewnętrzy oraz podziemny parking, a także przestrzeń konferencyjno-bankietowa o powierzchni 200 metrów kwadratowych, która pomieści wydarzenia dla nawet 160 uczestników.

Od dominujących barw zieleni przez grę świateł i cieni naśladujących leśne prześwity i lustro imitujące meandry Biebrzy aż po niekonwencjonalnie podwieszoną pod sufitem restauracji figurę majestatycznego żubra – dzika przyroda Podlasia, z Puszczą Białowieską i Biebrzańskim Parkiem Narodowym na czele, stanowi najważniejsze źródło inspiracji dla wystroju hotelu Mercure Białystok.

Wnętrza w umiejętny i wyrafinowany sposób łączą elementy czerpane z lokalnego dziedzictwa kulturowego. Monumentalny barok pałacu Branickich, różnorodność architektoniczna okolicznych synagog, cerkwi i kościołów, orientalne wpływy i zabytki sztuki ludowej – elegancja, eklektyzm i tajemnica spotykają się w hotelowych przestrzeniach z naturą, by stworzyć organiczną całość zaprojektowaną z myślą o biznesie i wypoczynku na światowym poziomie.