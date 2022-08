Mercure Katowice Centrum podsumowuje rok (zielonej) działalności

Mercure Katowice Centrum na stałe wpisał się w krajobraz miasta i hotelową mapę Polski, dzięki zaangażowaniu w ochronę środowiska. Jak zapowiada dyrektor hotelu, Andrzej Kleeberg – to dopiero początek.

Mercure Katowice Centrum świętuje rok działalności.

Hotel został zaprojektowany w myśl filozofii „Green & Clean”.

Obiekt ma na koncie liczne nagrody za ekologiczne podejście i rozwiązania, w tym wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Green Building Award 2021.

W obiekcie funkcjonuje nowoczesny system gromadzenia wody opadowej i zarządzania wszystkimi instalacjami.

Hotel podejmuje współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami i społecznościami, jak np. z lokalną śląską firmą non profit, która dostarcza do baru naturalne i ekologiczne słomki z żyta.

Zlokalizowany w samym centrum Katowic, tuż naprzeciwko dworca kolejowego, Mercure Katowice Centrum otworzył drzwi dla pierwszych turystów dokładnie rok temu. W ciągu pierwszych 12 miesięcy z pobytu w nowym hotelu skorzystało ponad 37 tys. gości, wydano ponad 28 tys. śniadań, a restauracja Winestone obsłużyła ponad 9 tyś. gości. Obiekt cieszy się też dużym zainteresowaniem gości biznesowych, co pokazuje ponad 100 konferencji i spotkań zorganizowanych do tej pory w hotelu.

Zaprojektowany w myśl filozofii „Green & Clean” Mercure Katowice Centrum już na starcie otrzymał wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego Green Building Award 2021 w kategorii najlepszy budynek ekologiczny. Co więcej budynek posiada platynowy certyfikat LEED, co plasuje go w czołówce projektów nieruchomościowych.

Zrównoważone podejście jest filarem filozofii hotelu, który stał się symbolem zielonej transformacji Katowic. Za swoje rozwiązania z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań na każdym kroku funkcjonowania, obiekt otrzymał główną nagrodę MP Power Awards 2021 w kategorii Zielony Budynek.

– Świadomość wpływu na środowisko nieustannie wzrasta – coraz więcej gości i firm zwraca uwagę na to, jakie ekologiczne rozwiązania znajdują się w hotelach, które wybierają na pobyt. Działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko to nasza rzeczywistość od samego początku funkcjonowania. Zielone budynki, takie jak nasz, wpływają pozytywnie na mikroklimat i komfort miejsc, w których się znajdują, obniżając temperaturę otoczenia w upalne dni. Przyczyniają się też do zatrzymywania większej ilości wody opadowej. Zielone rośliny produkują tlen, pochłaniają dwutlenek węgla, a ich liście zatrzymują zanieczyszczenia w postaci pyłu – mówi dyrektor hotelu, Andrzej Kleeberg.

Najbardziej widocznym zwieńczeniem filozofii hotelu jest licząca 260 mkw. zielona fasada zawierająca blisko 7 tys. roślin, która stała się jednym z symboli centrum Katowic. Jednak zrównoważone zobowiązania hotel realizuje na każdym kroku codziennej działalności.

To nie tylko instalacje fotowoltaiczne, obieg energii wewnątrz obiektu czy upcycling. Hotel podejmuje współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami i społecznościami, jak np. z lokalną śląską firmą non profit, która dostarcza do baru naturalne i ekologiczne słomki z żyta.

Do dyspozycji gości są większe opakowania na kosmetyki czy szereg rozwiązań cyfrowych eliminujących użycie papieru. W obiekcie funkcjonuje nowoczesny system gromadzenia wody opadowej i zarządzania wszystkimi instalacjami, umożliwiając optymalne zużycie energii i wody. Zespół hotelu nieustannie włącza się także w akcje CSR, jak choćby sprzątanie miasta we współpracy z Zakładu Zieleni Miejskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Do dyspozycji odwiedzających jest m.in. podziemny parking ze stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych.