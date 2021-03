Miasto jak ze snu? Zobacz galerię zdjęć

Poranna mgła w Gdyni stała się inspiracją dla amatorów fotografii. Portal www.gdynia.pl pokazał tajemnicze oblicze miasta.

Jak podaje portal gdynia.pl we wtorek w mieście pojawiła się gęsta, poranna mgła, która spowiła Gdynię tajemniczą aurą. Mieszkańcy zdążyli uchwycić to niesamowite zjawisko na zdjęciach, które można znaleźć na portalu miasta oraz Facebooku. Publiczna grupa „Gdynia w obiektywie” zrzesza miłośników fotografii miejskiej. To tam odnajdziemy wszystkie zdjęcia z galerii.