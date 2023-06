Miasto to nie tylko reprezentacyjne przestrzenie. Wyjątkowa wystawa poświęcona szarej strefie urbanistyki

Myśląc o miastach często skupiamy się na centralnych, reprezentacyjnych przestrzeniach. Co jeśli zboczymy z utartego szlaku i poeksplorujemy to, co na pierwszy rzut oka jest na „nie”? Na takiej szarej strefie urbanistyki skupia się wystawa "Obrzeża" Filipa Kozarskiego, którą będzie można oglądać w Gdyni.

REKLAMA

Od 1 do 9 lipca w Gdyni będzie można oglądać niezwykłą wystawę poświęconą szarej strefie urbanistyki pt. "Obrzeża".

Wystawa przedstawi artystyczne spojrzenie na elementy miejskiego klimatu takie jak ogródki działkowe, graffiti, miejsca, opuszczone i tymczasowe, miejsca nieformalnych spotkań, miejsca i rzeczy z poprzedniej epoki, np. bary czy nierentowne usługi.

Kuratorem wystawy jest architekt Filip Kozarski.

Najnowsza wystawa, którą będzie można oglądać w galerii przy ulicy Żeromskiego 36 w Gdyni to rajd po miejscach, których nie znajdziemy w folderach reklamowych. Architekt i kurator Filip Kozarski w ramach eksploracji miasta znajduje, podziwia i reinterpretuje to, co na pierwszy rzut oka jest na „nie”.

Wszystkie nieformalne, niepokojące, nielegalne, nieoczywiste, niejednoznaczne, niechciane, niedokończone, nieładne, nieopłacalne, niepotrzebne, niepraktyczne, nietrwałe, nieracjonalne, nieprofesjonalne, nierokujące i nielubiane procesy oraz zjawiska, które tworzą przestrzeń miejską – w strefie urbanistycznej, architektonicznej i kulturowej – opisuje szarą strefę urbanistyki Filip Kozarski.

Plakat promujący wystawę, mat. Traffic Design

Artystyczne spojrzenie na elementy miejskiego klimatu (takie jak: ogródki działkowe, graffiti, miejsca, opuszczone i tymczasowe, miejsca nieformalnych spotkań, miejsca i rzeczy z poprzedniej epoki, np. bary czy nierentowne już usługi) pozwala uchwycić czar ukryty w zjawiskach pozornie niegodnych uwagi, czy wręcz wymagających naprawy. Jest jednak całkowicie pozbawione sentymentalizmu – nie znajdziecie tu duchologicznych znalezisk przeniesionych do galerii, a raczej efekt gry ze zjawiskami z „szarej strefy urbanistyki”.

Na wystawę złożą się elementy zaprojektowane przez Filipa Kozarskiego oraz prace zaproszonych przez niego twórców, wśród których znaleźli się:

Jerzy Gruchot, Houze, B.Trip, Tomasz Kaczyński, Serwis Pomorski, Sainer oraz Jay Pop.

Wernisaż 30.06 godz. 19.00 – galeria przy ulicy Żeromskiego 36 w Gdyni (Traffic Design).

Wystawę można oglądać w dniach:

1-9.07 codziennie w godz. 14.00-20.00

13.07-19.08 czwartki, piątki, soboty w godz. 12.00-16.00