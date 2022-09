Międzynarodowa wystawa o losach Ziemi w Fabryce Norblina

Od 24 września w Fabryce Norblina można będzie oglądać międzynarodową multisensoryczną wystawę opowiadającą o losach Ziemi. Projekt ma pobudzić świadomość ekologiczną widzów.

REKLAMA

Międzynarodowa wystawa multisensoryczna Save the Planet – Ocalmy planetę zaprezentowana zostanie w jedynej w Polsce przestrzeni immersyjnej, warszawskim Art Box Experience w Fabryce Norblina.

Twórcy wystawy połączyli piękne obrazy, doświadczenie pełnej immersji i efektów wizualnych z muzyką klasyczną i najnowocześniejszymi technologiami.

Najnowsza propozycja Art Box Experience to opowiedziana z rozmachem, w nowoczesnej formule historia Ziemi w czterech aktach podzielonych na symboliczne pory roku.

Pomysłodawcą i producentem wystawy jest Piotr Sikora, współtwórca studia Platige Image.

Za scenariusz, reżyserię a także muzykę tego multisensorycznego widowiska odpowiada Jarbas Agnelli, brazylijski filmowiec i artysta, czterokrotny laureat festiwalu Cannes Lions

Wystawa odbędzie się od 24 września do 15 stycznia.

SAVE THE PLANET – OCALMY PLANETĘ jest koprodukcją polsko-brazylijską. Jej pomysłodawcą i producentem jest Piotr Sikora, wielokrotnie nagradzany współtwórca studia Platige Image a także współzałożyciel Art Box Experience.

– Zależało mi, aby stworzyć projekt rozrywkowy, który w sposób lekki i superatrakcyjny wizualnie, pobudzi świadomość ekologiczną ludzi, szczególnie wśród młodzieży. Art Box umożliwia nam przedstawienie historii Ziemi w sposób unikalny – immersyjny, ponieważ zanurzamy się w obrazy i dźwięk. Pochłaniają nas dużo bardziej niż tradycyjne kino czy wystawa – mówi Sikora.

Za scenariusz, reżyserię a także muzykę tego multisensorycznego widowiska odpowiada Jarbas Agnelli, brazylijski filmowiec i artysta, czterokrotny laureat festiwalu Cannes Lions. Aranżację muzyczną wystawy oparł na słynnej na całym kompozycji Antonio Vivaldiego „Cztery pory roku”. Agnelli nadając jej pełen emocji filmowy charakter.

– Cztery pory roku były dla mnie fantastyczną podstawą do stworzenia wystawy o historii Ziemi, bo Vivaldi stworzył tę kompozycję z myślą o naturze. Za pomocą nut starał się oddać dźwięki wydawane przez różne zwierzęta, w tym ptaki, ale też owady, odgłosy burz, a nawet ognia. Podążając typ tropem, stworzyliśmy czterorozdziałową sagę opowiadającą o naszej planecie. I to się świetnie sprawdziło! – relacjonuje Jarbas Agnelli.

– Oryginalnie „Cztery pory roku” były skomponowane z myślą o koncertach skrzypcowych. Ale w naszym filmie chodziło o coś innego, chcieliśmy by grała cała orkiestra. Marzył nam się koncert multimedialny, dlatego potrzebowaliśmy naprawdę mocnej aranżacji. Partytura miała tylko 40 minut, a my potrzebowaliśmy poruszającego soundtracku dłuższego niż godzina, dlatego musiałem zinterpretować całość, aby stała się dłuższa, mocniejsza i bardziej kinowa. Jest to muzyka do pełnej emocji historii, o bardzo silnej relacji ludzi od początku ich istnienia, i planety a także o problemach, z którymi mierzymy się dzisiaj. Dodałem elementy elektroniki i tzw. sound design. To naprawdę bardzo kompleksowa aranżacja i było to dla mnie fantastycznym doświadczeniem – dodaje.

Cztery etapy naszej historii

Wystawa przeprowadza nas przez wszystkie etapy istnienia naszej planety. Zaczyna się od oszałamiających obrazów stanowiących sekwencję Wielkiego Wybuchu oraz formowania gwiazd i galaktyk. Tu z pomocą przyszedł zespół Platige Image, który z użyciem zaawansowanej technologii cyfrowej przedstawił narodziny Ziemi. Niezwykłą, otaczającą widza projekcję pozwalającą odbyć wyprawę do wnętrza Ziemi, aby obserwować zaanimowany ruch cząsteczek i posłuchać wydawanych przez nie dźwięków stworzyła Zuza Kołodziej.

Wiosna to punkt kulminacyjny dla planety: gwałtowne ruchy wulkanów, topniejące skały, ogień, rzeki, oceany. To także niesamowita podróż dla widzów. Zajrzymy do wulkanów i na dno oceanów, podróżując przez wszystkie kontynenty i oceany z ławicami barwnych ryb, arktycznymi pingwinami, wielorybami, z kolorowym ptactwem, antylopami i gepardami. Epickim momentem, któremu towarzyszy współczesna muzyka jest pojawienie się na Ziemi człowieka.

Rozpoczynające się lato oznacza zmiany cywilizacyjne. Zdjęcia obrazują wznoszenie się ludzkości nad planetą – drogi, miasta, budynki, samoloty. Życie nabiera niesamowitego tempa. Jednak po apogeum nadchodzi jesień.

Postęp cywilizacji wiąże się z brudem i nędzą. Bezkrytyczne wykorzystywanie zasobów naturalnych wpływa na życie na Ziemi na wielu poziomach, zakłócając trwającą od wieków równowagę. Nasz nienasycony głód pożera lasy, niszczy wszelkie formy życia. Widzimy konsekwencje: powodzie, pożary, śmieci, tysiące mil kwadratowych plastiku pływającego w oceanach, podnoszący się poziom mórz.

Zimą stan naszej planety jest już fatalny. W końcu „stop” mówi sama natura. Pandemia zmusza ludzkość do zatrzymania. W ciągu zaledwie miesiąca zmniejszyła się dziura w warstwie ozonowej i obniżyła się globalna temperatura poprzez zmniejszenie o 50% emisji dwutlenku węgla w dużych miastach.

Międzynarodowy komentarz na temat stanu planety

Rozwój cywilizacji stanowi coraz większe zagrożenie dla naszej planety. Międzynarodowy wymiar projektu pozwala dostrzec to globalnie, czego przykładem są nagrania pożarów lasów w Amazonii, ale także lokalnie: to chociażby susza w różnych częściach Polski czy pogarszająca się kondycja Morza Bałtyckiego. Wystawa zadaje pytanie: co możemy z tym zrobić, jak zaradzić niekorzystnym i niebezpiecznym zmianom klimatycznym? Ostatnia sala pozostawia nadzieję! Razem z Onet w ramach akcji Niech żyje planeta! przygotowaliśmy dekalog zmian. To dziesięć prostych nawyków i działań, które każdy z nas może podjąć, by ocalić planetę.

– Jak mówi Sir David Attenboroug "Jeśli pracując osobno, jesteśmy potężną siłą, która destabilizuje naszą planetę, z pewnością pracując razem, jesteśmy wystarczająco potężni, aby ją uratować" .W Onet wierzymy, że działając razem wciąż mamy szansę zachować planetę dla przyszłych pokoleń. Każde nawet najmniejsze działanie ma znaczenie. Polacy chcą działać ale wciąż ponad połowa nie wie jak to robić. Dlatego od 3 lat edukujemy i inspirujemy Polaków do zmiany codziennych nawyków w ramach akcji NIECH ŻYJE PLANETA a teraz wystawy SAVE THE PLANET – mówi Olga Korolec, CMO & Sustainability Director RASP Polska.

Jedyna taka wystawa

Wśród partnerów merytorycznych wystawy znaleźli się UN Global Compact, fundacja Nauka o Klimacie czy Muzeum Ziemi PAN. Do przygotowania wystawy zaangażowaliśmy autorytety naukowe, dzięki którym prezentowane treści są aktualne. Konsultantem wystawy jest prof. dr hab. Szymon Malinowski, twórca portalu Nauka o Klimacie, fizyk atmosfery, profesor nauk o Ziemi, członek Polskiej Akademii Nauk.

- Kiedyś uważałem, że wystarczy popularyzacja nauki po to, żeby docierać do ludzi z różnymi informacjami, także dotyczącymi zagrożeń klimatycznych i globalnego ocieplenia. Mój przyjaciel Jonathan Ramsaya. Zaproponował mi inne podejście. Gdy kręciliśmy film „Można Panikować” musiałem pozbyć się wielu różnych przyzwyczajeń i sposobów opowiadania o naturze i o tym, co jest wokół nas. Ta wystawa to jeszcze inny sposób opowiadania. Każdy z nas ma swoją wrażliwość i różne sposoby przedstawiania informacji dociera do różnych z nas. Mam nadzieję, że ta wystawa pomoże dotrzeć do wielu z nas i zastanowić się nad przyszłością i tym, co musimy zrobić, żeby zapewnić sobie lepszy byt. A może w ogóle istnienie? – pyta profesor Malinowski.

We współpracy z Fundacją Aeris Futoro w ramach akcji Czas na Las liczymy ślad węglowy wystawy, by zneutralizować go sadzeniem drzew. Będzie to zatem pierwsza w Polsce wystawa certyfikowana neutralnym śladem węglowym.

- To już druga wystawa w Art Box, w której łączymy wartościową, mądrą a zarazem porywającą opowieść z tym co jest naszą najmocniejszą stroną, czyli najnowocześniejszym sprzętem audiowizualnym i technologiami, jakich nie ma nigdzie indziej w Polsce. Zależało nam na tym, aby uwrażliwić naszych widzów i zachęcić ich do wprowadzania nawet drobnych zmian w codziennym życiu, dosłownie zabierając ich w podróż w głąb oceanu czy w odległe przestworza. Łącząc edukację ekologiczną z rozrywką nasza wystawa - w bardzo atrakcyjnej formie widowiska multisensorycznego - pozwala lepiej zrozumieć problemy dotykające współczesnego świata. - mówi Joanna Kowalkowska, prezeska i założycielka Art Box Experience.

SAVE THE PLANET – OCALMY PLANETĘ – to także szereg działań towarzyszących. Przed nami wyjątkowe oprowadzania po wystawie, warsztaty, spotkania z podróżnikami, panele dyskusyjne czy koncerty.

Wystawa czynna dla publiczności od soboty 24 września 2022 w Art Box Experience w Fabryce Norblina w Warszawie.