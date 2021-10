Międzynarodowe Grand Prix dla WXCA za aż dwa projekty!

Pracownia WXCA zdobyła dwie nagrody na Międzynarodowym Biennale Młodych Architektów LEONARDO 2021 w Mińsku. Jurorzy przyznali Grand Prix w sekcji Projekty Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu oraz 1. miejsce w kategorii Obiekty publiczne, przemysłowe i budynki dla biurowców w Porcie Popowice we Wrocławiu.

REKLAMA

Projekt przyszłej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu autorstwa WXCA przekonał jurorów Międzynarodowego Biennale Młodych Architektów Leonardo 2021 pomysłem na przestrzeń placu stworzonego przez bryły budynków o niewielkiej skali, które współgrają z wymagającym, historycznym oraz zielonym otoczeniem.

Budynek muzeum i przestrzeń wokół niego ma wychodzić naprzeciw potrzebie kontaktu z drugim człowiekiem i wspólnego działania, czyli tych wartości, które m.in. zdecydowały o sukcesie samego powstania. Dlatego centralnym miejscem całego założenia stanie się okrągły plac, wokół którego zgromadzone będą kameralne budynki muzealne, które połączą się w kondygnacjach podziemnych. To właśnie przestrzeń pomiędzy obiektami stanowić ma symbol zwycięstwa. Otwarta forma placu ma zachęcać do interakcji, stanowić naturalne miejsce wymiany myśli, debaty, dialogu, wspólnego celebrowania, budowania głębszych relacji społecznych. – Proponując taki układ, przypominamy też o początkach naszego państwa, o grodach i osadach, w których tworzyły się pierwsze społeczności właśnie na terenie Wielkopolski – mówi Małgorzata Dembowska z WXCA, współautorka projektu.

- Architekci doskonale uchwycili w idei architektonicznej ducha Wielkopolan – skromnych, nie rzucających się w oczy, a tak naprawdę silnych, zjednoczonych wokół ważnego celu jakim jest wolność i niepodległość – mówi Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu. – To chyba najbardziej wyczekiwane muzeum w Poznaniu

i Wielkopolsce, głęboko wierzę, że mieszkańcy Poznania i całego regionu odnajdą w nim cząstkę siebie i radość ze zwycięstwa, jakie uhonorowano w końcu świętem państwowym

w postaci Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – dodaje Przemysław Terlecki.

Muzeum czeka w tej chwili na pozwolenie na budowę. Zgodnie z harmonogramem do końca 2021 roku powinny zakończyć się prace nad pełną dokumentacją budowlaną. Planowane otwarcie nowego muzeum powinno nastąpić pod koniec 2025 roku.

1. nagroda dla biurowców Porcie Popowice we Wrocławiu

Projekt biurowców we Wrocławiu zdobył 1. nagrodę w kategorii Obiekty publiczne, przemysłowe i budynki. Port Popowice z ponad 100-letnią historią, gdzie będą zlokalizowane budynki biurowe, to jeden z największych obszarów inwestycyjnych we Wrocławiu, który obejmuje aż 14 ha. Projektowane biurowce wpisują się w układ urbanistyczny Portu Popowice, współgrają z innymi zaprojektowanymi obiektami, stanowiąc zarazem bufor pomiędzy nimi a pobliską trasą komunikacyjną.