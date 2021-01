Międzynarodowe nagrody za design, nowości produktowe i digitalizacja. Polski producent podsumowuje rok 2020

Digitalizacja procesów w firmie, 80 nowych kolekcji płytek, międzynarodowe nagrody za design - tak Ceramika Paradyż może podsumować miniony rok. Polski producent wchodzi w nowy rok z mocną pozycją i perspektywą konsekwentnego rozwoju w kolejnych latach.

Ceramika Paradyż zakończyła 2020 rok w bardzo dobrej kondycji. Dzięki szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniających się realiów i podjęciu konkretnych działań, firma mogła funkcjonować z poszanowaniem zdrowia oraz bezpieczeństwa swoich pracowników i klientów. Z sukcesem wdrożyła oraz zainicjowała szereg rozwiązań, które przełożyły się na doskonalenie oferty i udogodnienia w procesie zakupowym, a także podniesienie standardów współpracy w sektorze B2B. W rezultacie polski producent wchodzi w nowy rok z mocną pozycją i perspektywą konsekwentnego rozwoju w kolejnych latach.

- Niewątpliwie 2020 zostanie zapamiętany przez przedsiębiorców jako rok trudny i biznesowo niezwykle nieprzewidywalny. Spółka bardzo szybko przeszła do trybu funkcjonowania według scenariusza kryzysowego, dostosowując się do nowej rzeczywistości i wprowadzając niezbędne procedury i działania prewencyjne. Dzięki temu dziś śmiało możemy stwierdzić, że udało nam się z sukcesem stawić czoła wyzwaniom. Co więcej, stworzyć mocne fundamenty, by dobrze prosperować w roku bieżącym. - podkreśla Piotr Tokarski, Prezes Zarządu Ceramiki Paradyż.

2020 rok okazał się dobry dla spółki pod kątem realizacji planów biznesowych. Firma odnotowała wzrost na kierunkach eksportowych, dla których powstała zupełnie nowa strategia. W trosce o zapewnienie wysokich standardów, Ceramika Paradyż wprowadziła działania związane z digitalizacją kluczowych procesów w firmie i jej otoczeniu.

Na przestrzeni minionego roku polski producent wdrożył blisko 80 kolekcji płytek ceramicznych. Na rynku zadebiutowały m.in. stworzone w oparciu o najnowocześniejsze technologie i odpowiadające na aktualne trendy wzornicze sety Home of Wood, Home of Concrete oraz Home of Stone. Wiele produktów otrzymało nagrody w prestiżowych konkursach branżowych. Szczególny sukces odniosła zaprojektowana we współpracy z Mają Ganszyniec kolekcja Modernizm. Oprócz prestiżowych nagród na polskim rynku, kultowe gorseciki doceniono także na arenie międzynarodowej, gdzie zdobyły nagrodę „Bronze A' Design Award” czy nominację do EDIDA (ELLE Decoration International Design Awards).

W tym trudnym roku Ceramika Paradyż nie zaprzestała także działań charytatywnych. Firma udzieliła wsparcia finansowego i materialnego szpitalom w Opocznie, Tomaszowie czy Kielcach oraz przekazała setki metrów płyt tarasowych wykorzystanych w namiotach polowych do triażu przy placówkach medycznych w całym kraju. Polski producent ofiarował także ponad 1200 m2 płytek na rzecz ogromnej inwestycji 12-sto kondygnacyjnej, zewnętrznej klatki schodowej oraz stref wind Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, która już niebawem zostanie oddana do użytku.

Równie dobrze zapowiada się bieżący rok. Spółka obrała odważny kierunek i rozpoczęła proces uruchomienia przełomowej inwestycji wartej ponad 125 mln zł, który potrwa do grudnia br. W jednym z zakładów produkcyjnych powstanie pierwsza na świecie linia demonstracyjna do produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych w technologii barwienia masy „na wskroś”.