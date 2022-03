Międzynarodowy sukces studentek gdańskiej ASP

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na projekt obserwatorium wulkanicznego w Islandii, aż dwa zespoły z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych znalazły się w finale otrzymując wyróżnienie.

REKLAMA

Jest to o tyle niezwykłe, że w konkursie startowały setki projektantów z całego świata - m.in. z tak prestiżowych ośrodków jak Technischule Univesitat w Monachium czy Temkang University w Tajwanie.

Pierwszy zespół w składzie Aleksandra Paszki i Julia Arcyz zaproponowały modułowy mobilny obiekt pt. "Moonwalk", który pozwala na spojrzenie na wulkan z różnych perspektyw. Każde piętro zaprojektowanego obiektu to odwołanie do innej części wulkanu.

Druga nagrodzona praca stworzona została przez Darię Modzelewską pt. "Swinging on the edge", to praca która odwołuje się do klasycznego kanonu piękna. Zaproponowała formę, która poprzez czystość i kontrast z otaczającym wulkanicznym krajobrazem, kadruje przestrzeń i pozwala na kontemplację.

Warto dodać, że prace powstały w Pracowni Przestrzeni Publicznych, którą prof. ASP Jan Sikora prowadzi na drugim stopniu studiów, kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych. - Bardzo cieszy mnie to ile, w trudnych czasach, taki konkurs daje studentom. Wyjść ze strefy komfortu, poddać się reżimowi harmonogramu i wymagań organizatora to aspekty które wymagają dużej odwagi (...). Jedno jest pewne: trzeba startować a resztę scenariusza niech napisze życie! - podkreśla Jan Sikora.