Miejskie schronienie to pomysł warszawskich architektów

Nieustające napięcie, wciąż rosnące tempo życia, nadmiar bodźców… Żyjąc w mieście trudno się od nich uwolnić. Właśnie dlatego powstała idea Organic Shelter, schronienia przed wszystkim, co wyzwala stres i odbiera energię. Miejsca, które wnosi harmonię i spokój. za pomysłem stoi duet projektowy Studio. O.: Aga Kobus i Grzegorz Goworek

Koncepcję Organic Shelter stworzył duet projektowy Studio. O.: Aga Kobus i Grzegorz Goworek z myślą o pierwotnych ludzkich potrzebach, które w codziennym bywają zaniedbywane. To harmonijna przestrzeń, która koi zmysły i pozwala być bardziej skupionym na swoim wnętrzu i rozwoju. Przestrzeń dająca komfort bycia w niej, przechowywania rzeczy, poruszania się. Przestrzeń zatopiona w naturze i wypełniona przyjaznymi dla człowieka materiałami.

- Uprawiamy projektowanie, którego fundamentem jest zawsze żywa, szczera relacja z drugim człowiekiem. Jesteśmy uważnymi słuchaczami, empatycznymi rozmówcami, czułymi obserwatorami. Interpretujemy cudze losy, pragnienia, marzenia, zwyczaje i style życia na język architektury - wyjaśnia Aga Kobus.

- W bryle budynku, sposobach aranżacji przestrzeni, stylu wnętrz czule opisujemy historię czyjegoś życia. Proces tworzenia jest przede wszystkim spotkaniem naszej wrażliwości estetycznej i wyobraźni przestrzennej z momentem życia, w którym znajduje się nasz Klient. To na styku tego, co twórcze z tym, co osobiste powstają projekty, które dają największy komfort życia - dodaje Grzegorz Goworek.

Takie wnętrza to miejsca dla ludzi aktywnych, prowadzących nomadyczny styl życia, traktujących je jak luksusowy hotel, schronienie, azyl. Ramy przestrzeni: układ pomieszczeń, ściany, funkcje, oświetlenie, zabudowy są starannie przemyślane i niezmienne. W takim wnętrzu pojawia się dużo naturalnych faktur i tekstur - drewno, kamień, tynk strukturalny, ale kolorystyka pozostaje stonowana, obejmująca w swojej palecie odcienie kolorów ziemi.

Organic shelter w wersji miejskiej często musi zamykać się w niewielkich przestrzeniach. Wiąże się więc z minimalizmem. Jest on oparty na takiej organizacji małej przestrzeni, aby nie była ona przepełniona wolnostojącym meblami, małymi formami, pozamykana. Charakteryzuje się ona dużą ilością zabudów wtopionych w ściany. Profesjonalnie zaplanowanym oświetleniem, które ma dobrane parametry fotometryczne, właściwie odzwierciedla kolory, oświetla, podkreśla nie oślepia. Zastosowane materiały są wysokiej jakości, zyskują wartość z biegiem czasu. Meble, są dobrane do charakteru miejsca, do użytkownika. Pozyskane od renomowanych producentów lub rzemieślników. Mają na celu dodać charakteru, ostatniego sznytu wnętrzu, doprecyzować jego charakter.

Organic shelter w pełnej krasie to siedlisko z dala od miasta, zanurzone w naturalnym krajobrazie, czerpiące energię z natury, otwarte na naturę. Miejsce z wszystkimi wygodami życia w mieście, ale bez bodźców stworzonych przez człowieka a z dominacją kojącej narracji natury. Takie miejsce posiada delikatne granice przestrzenne w postaci ram budynku, który daje nam formalne schronienie i naturalne granice wyznaczone przez krajobraz - las, horyzont czy brzeg wody.