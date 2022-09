Mimo kryzysu gospodarczego architekci z Tremend nie zwalniają tempa

Mimo kryzysu gospodarczego na brak projektów nie narzeka warszawska pracownia architektoniczna Tremend, która w ostatnim czasie podjęła się realizacji nowych spektakularnych inwestycji. Planuje otworzyć swoją filię w Paryżu.

Obecna sytuacja ekonomiczna, rosnące stopy procentowe i wojna za ukraińską granicą spowodowała spowolnienie gospodarki i znaczne zmniejszenie planowanych inwestycji. Dla branży budowlanej oznacza to nieuniknione zaciągniecie hamulca. Mimo trudnych warunków rozwojowych, na brak projektów nie narzeka pracownia architektoniczna Tremend.

Na lokalnym rynku

Rozwijająca się nieustannie stolica, nadal wzbogaca się o nowe lokale mieszkaniowe. Za jednym z takich projektów stoi pracownia Tremend, odpowiedzialna za budowę bloków mieszkalnych na warszawskiej Pradze. Kolejnym dużym przedsięwzięciem na polskim rynku jest Hotel Marriott Collection Autograf we Wrocławiu. Tu architekci Tremend odpowiedzialni będą zarówno za przygotowanie projektu kubaturowego, jak i projektów aranżacji wnętrz hotelu. Hotel stanie w miejscu, gdzie kiedyś mieścił się Pałac Hatzfeldów. Po wojnie zostały z niego ruiny, a ostatnimi czasy w parterowym budynku działała galeria sztuki. Wrocławski Autograph Collection będzie trzecim hotelem po Krakowie i Warszawie, jaki powstać ma w Polsce pod tą marką. Obiekt będzie posiadał 149 pokoi, salę balową, konferencyjną, centrum spa, basen i siłownię oraz garaż podziemny, a jego wnętrza nawiązywać będą do historycznych oryginałów budynku, który istniał w tym miejscu wcześniej.

Na arenie międzynarodowej

Jesteśmy otwarci na zagraniczne inwestycje. Realizowaliśmy już projekty na Węgrzech, teraz działamy w Albanii, Paryżu, a nawet na Ukrainie - mówi architekt Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu Tremend.

W Budapeszcie niedawno otwarty został obsypany już międzynarodowymi nagrodami hotel Crowne Plaza Budapest, którego wnętrza także zostały zaprojektowane przez Tremend. Teraz architekci pracują nad kolejnym hotelowym projektem, tym razem dla sieci Mövenpick. Mövenpick to szwajcarska marka z historią sięgającą lat 40. dwudziestego wieku. W swojej ofercie ma wyjątkową mieszankę nowoczesnych hoteli w wielkich miastach i kurortach na całym świecie.

W Budapeszcie niedawno otwarty został obsypany już międzynarodowymi nagrodami hotel Crowne Plaza Budapest, którego wnętrza także zostały zaprojektowane przez Tremend, fot. Tremend

W stolicy Francji architekci odpowiadają za powstanie nowego butikowego hotelu, tuż przy wieży Eiffla. Uzyskano już decyzje administracyjne na przebudowę haussmanowskiej kamienicy, w której będzie się znajdował, a budowa jest obecnie w trakcie realizacji. Otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku. W związku z rozwojem projektów zagranicznych pracownia Tremend planuje otworzyć swoją filię w Paryżu.

- Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów hotelowych, kubaturowych i wnętrz. Przez te lata spotykaliśmy się z różnymi wyzwaniami, dzięki temu już potrafimy rozwiązać każdą niespodziewana sytuację. Czasami jest to wymaganie inwestora, czasami wymogi techniczne. Jesteśmy elastyczni i potrafimy dostosować projekt do bieżących wymagań. Wyzwaniem są zawsze modernizacje obiektów, tu niekiedy inwestor chce zostawić już istniejące posadzki, czy schody i musimy to uwzględnić w projekcie, nadając im świeżego blasku. - dodaje Magdalena Federowicz – Boule.