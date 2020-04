Mistrzowie Architektury przenoszą się do online'u. Wirtualny wykład Juliana Weyera już w ten czwartek

Przed nami kolejny Wykład z cyklu Mistrzowie Architektury – tym razem w niespotykanej dotąd, wirtualnej formie. Na Instagramie będzie można wysłuchać wykładu arch. Juliana Weyera z pracowni C.F. Møller Architects, a także zadać na żywo pytania.

REKLAMA

Po raz pierwszy w historii cyklu Mistrzowie Architektury, wykładowca spotka się z uczestnikami spotkania wirtualnie, za pomocą transmisji live na Instagramie. Transmisja odbędzie się w czwartek 23 kwietnia o 18:00, na profilu @mastersofarchitecture.

Pierwsza połowa 2020 roku poświęcona jest architektom przykładającym ogromną wagę do rozwiązań przyjaznych środowisku i nie inaczej będzie teraz. Julian Weyer, chociaż urodził się w Berlinie, pełni dziś funkcję partnera w czołowej skandynawskiej pracowni C.F. Møller Architects. To istniejące od niemal 90 lat biuro, było wielokrotnie nagradzane za swój niepodważalny wkład w kreowanie dobrobytu społeczeństw, zarówno w Skandynawii jak i pozostałej części świata.

Architekci z C.F. Møller regularnie zaskakują nas całkowicie innowacyjnymi rozwiązaniami. Stary silos zamieniony w nowoczesny blok mieszkalny, najwyższy budynek mieszkalny zbudowany w całości z drewna czy elewacja stworzona z paneli słonecznych - to tylko niektóre z ich realizacji, którymi w ostatnich latach żył architektoniczny świat. Skandynawowie potrafią w niezwykły sposób analizować lokalny kontekst, tworząc zrównoważone i estetyczne rozwiązania zapewniające ponadczasowe korzyści zarówno dla użytkowników jak i dla społeczeństwa.

Całość opiera się na pięciu fundamentalnych składnikach pracy, do których należą troska o środowisko, świadomość ograniczoności zasobów naturalnych, rozsądne finansowanie projektu, odpowiedzialność społeczna, a także solidne rzemiosło. Wszystkie te wątki towarzyszą projektom C.F. Møller na każdym etapie, począwszy od masterplanu aż po najbardziej szczegółowe detale.

Julian Weyer, który w dzieciństwie przeprowadził się z Niemiec do Danii, posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie architektury, architektury krajobrazu oraz urbanistyki, co dokumentują wielokrotnie nagradzane realizacje. Jako partner w C.F. Møller, kieruje projektami na terenie Danii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii, tworząc rozwiązania, w których architektura i przestrzeń idą ręka w rękę z równowagą środowiskową. Jego najbardziej znana realizacja to Międzynarodowa Szkoła w Kopenhadze, której elewacja niemal w całości składa się z paneli baterii słonecznych. Wytwarzają one energię, potrzebną do działania całemu obiektowi, przez co sam dla siebie produkuje on prąd.

O swoich staraniach o ekologię, Julian Weyer opowie 23 kwietnia na profilu @mastersofarchitecture na Instagramie.

Część spotkania przyjmie formę Q&A, więc będzie okazja do zadawania pytań na żywo.