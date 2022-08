MIXD powołuje pierwsze associates

MIXD powołał pierwsze trzy associates. Marta Jakubas, Joanna Mazurek i Anna Stachi pracujące w MIXD niemal od początku.

REKLAMA

Marta Jakubas, Joanna Mazurek i Anna Stachi zostały powołane jako trzy pierwsze associates w MIXD.

Marta Jakubas obejmuje stanowisko Associate, Hospitality i będzie prowadzić kluczowe dla MIXD projekty hotelowe w Polsce, Europie i Centralnej Azji.

Joanna Mazurek jako Associate będzie odpowiadała za Design Direction.

Anna Stachi obejmuje stanowisko Associate, Project Management.

„Po 4 latach istnienia studia to naturalny krok w kierunku jego dalszego rozwoju, poszerzenia możliwości pracy nad kolejnymi projektami oraz uznanie doświadczenia, kompetencji i wkładu pracy naszych nowych associates” - mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor artystyczny MIXD.

Studio MIXD działa od stycznia 2018 roku. W tym czasie przygotowało dla swoich klientów ponad 120 projektów wnętrz komercyjnych i urosło do ponad 40 osób. Trudny okres pandemii stał się paradoksalnie dla firmy okresem intensywnego rozwoju i zdobywania licznych prestiżowych projektów w Polsce i zagranicą. Rok 2022 musiał więc stać się rokiem dalszej krystalizacji firmowej struktury, aby sprostać związanym z tym wyzwaniom, stworzyć warunki do stabilnego działania oraz dalszego rozwoju.

Nowe associates z Katarzyną Majer-Holą i Piotrem Kalinowskim, fot. mat. prasowe

„To była bardzo łatwa, naturalna decyzja. Marta Jakubas, Joanna Mazurek i Anna Stachi pracują w MIXD niemal od początku. Przez te lata mieliśmy z Katarzyną Majer-Holą okazję obserwować ich rozwój, zdobywanie kolejnych doświadczeń, umiejętności rozwiązywania problemów, zarzadzania, projektowania. Jestem przekonany, że znakomicie poradzą sobie z nowymi wyzwaniami, że ich indywidualne predyspozycje pozwolą im na dalszy rozwój w tych obszarach” – mówi Piotr Kalinowski.

„Przez ten czas dzięki codziennej pracy mieliśmy okazję zbudować wzajemne zaufanie, docenić się i polubić na czysto ludzkim poziomie. To dla mnie również bardzo ważne. Po tym czasie rozumiemy się niemal bez słów”.

Fantastyczna decyzja

Marta Jakubas obejmuje stanowisko Associate, Hospitality. Będzie prowadzić kluczowe dla MIXD projekty hotelowe w Polsce, Europie i Centralnej Azji. Jest absolwentką ASP w Krakowie - ukończyła tam studia magisterskie ze specjalizacją Projektowanie Mebla.

W trakcie studiów kilka miesięcy spędziła w Paryżu ucząc się w ESAG Penninghen w ramach programu Erasmus - pozwoliło jej to na poznawanie stolicy Francji. Interesuje ją zrównoważone projektowanie i temu tematowi poświęciła swoja pracę magisterską. "Karton Network" (nazwą nawiązujący do kultowego kanału z kreskówkami Cartoon Network) to zestaw mebli do pokoju studenckiego w całości wykonany z elementów tekturowych, lekki, mobilny i łatwy do recyklingu. Swoją zawodową drogę architekta wnętrz zaczynała od projektowania wnętrz dla klientów indywidualnych, po kilku latach jednak zdecydowała się inaczej pokierować swoją zawodową ścieżką.

„Zaryzykowałam sporą zmianę, przeprowadziłam się z Krakowa do Wrocławia i rozpoczęłam w MIXD przygodę z projektowaniem wnętrz publicznych - 3 lata później niczego bym nie zmieniła, wiem, że to była fantastyczna decyzja.” - mówi o swoich zawodowych doświadczeniach Marta Jakubas.

Pytana jak rozumie kojarzone z MIXD hasło #newworldofhospitality podkreśla, że to przede wszystkim gościnność, wokół której w MIXD budowane są projekty oraz projektowanie doświadczeń: poszukiwanie nowych wzorów, rozwiązań projektowych, dostarczenie nowych, atrakcyjnych bodźców, przywoływanie różnych emocji. „Zawsze bazujemy na autentycznych historiach, czerpiemy z lokalności to, co najlepsze i nasycamy tym projekty. Szukamy luksusu w podstawowych wartościach, takich jak spokój, bliskość natury, szczerość.”

Wzbudzić emocje

Joanna Mazurek jako Associate będzie odtąd odpowiadała w MIXD za Design Direction. Ta doświadczona projektantka wnętrz licencjat z tego kierunku ukończyła na wrocławskiej ASP. Dzięki wyjazdowi na Erasmusa na Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie odkryła, że to we Włoszech chce kontynuować swoją edukację. Studia magisterskie na kierunku Interior Design ukończyła z wyróżnieniem na Politecnico di Milano.

W swojej pracy dyplomowej „Mobili Infiniti” (Meble Nieskończone) skoncentrowała się na przyszłości projektowania mebli, co do chwili obecnej pozostaje bliskim jej zagadnieniem. Podczas studiów we Włoszech przez 2 lata współpracowała z Dorotą Koziarą w jej biurze projektowym w Mediolanie, gdzie skupiała się przede wszystkim na projektowaniu wystaw oraz produktu. Następnie pracowała z Vincenzo de Cotiis Architects, odkrywając retail design i biorąc udział w projektowaniu sklepów takich marek jak Miu Miu czy Sportmax. Dzięki wyróżnieniu w konkursie Tre Product odbyła tam staż, zgłębiając tajniki projektowania i wdrażania produktu.

Na nowym stanowisku w MIXD będzie zajmować się kompleksowymi projektami przestrzeni publicznych, od tworzenia koncepcji wnętrz, po detale, takie jak projekty mebli i oświetlenia. Jak sama mówi o swoim stylu pracy

”W architekturze ważne jest dla mnie koncepcyjne podejście do projektowania przestrzeni. Lubię miejsca, których mogę "doświadczać" i które wzbudzają emocje poprzez głęboki, przemyślany koncept. Cenię wykorzystywanie lokalnych materiałów, poszanowanie tradycji i dbałość o otoczenie. We wnętrzach ważna jest dla mnie obecność sztuki, dla której w różnej formie zawsze staram się znaleźć miejsce.”

Po pierwsze zaufanie

Anna Stachi obejmuje stanowisko Associate, Project Management. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, gdzie na kierunku Architektura i Urbanistyka uzyskała tytuł magistra inżyniera architekta. Już jako studentka zaczęła zdobywać doświadczenie zawodowe we wrocławskich pracowniach architektonicznych.

W MIXD pracuje niemal od samego początku istnienia studia, a jej domeną naturalnie stało się zarządzanie projektami. W pracy przy projektowaniu wnętrz komercyjnych fascynuje ją to, że każdy projekt i każdy dzień przynosi nowe, różnorodne wyzwania.

„Nasze projekty stają się coraz bardziej złożone, skomplikowane, przy każdym uczymy się nowych rzeczy. To bardzo ciekawe, podobnie jak ludzie z którymi mamy okazję współpracować. Lubię też to, że wnętrza powstają znacznie szybciej niż budynki, że szybciej można zobaczyć efekty swojej pracy.”- mówi Anna Stachi.

We współpracy z innymi szczególnie ceni szczerość: „Wychodzę zawsze z założenia, że nie wiem wszystkiego. Jako prowadząca projekty uważam, że każde, nawet pozornie nieistotne spostrzeżenie jest cenne i pomaga uniknąć problemów na kolejnych etapach pracy. Dlatego cenię u swoich współpracowników szczerą wymianę opinii, informacji, komunikatywność. To buduje zaufanie.”

Bardzo ceni Simona Sineka i dużo czerpie z jego książek, podcastów i wywiadów. „Wiele nauczyłam się od niego o przywództwie, o byciu liderem i zarządzaniu innymi. Podobnie jak Sinek uważam, że dobry lider buduje relacje oparte na zaufaniu.”