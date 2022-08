Młoda architektka wierzy w crowdfunding. Chce odnowić pałac, dzięki zrzutce

Trwa zbiórka społecznościowa na realizację koncepcji przekształcenia zabytkowego zespołu dworskiego w miejsce promujące edukację, zrównoważony rozwój i innowację ponad podziałami. Projekt Innovation Manor Rokietnica został opracowany przez młodą, polską architektkę, Natalię Gnoińską i znalazł się w finale konkursu Komisji Europejskiej na Nowy Europejski Bauhaus, wybrany spośród 1100 zgłoszeń, które wpłynęły z 26 krajów. Projekt ulokowany jest w gminie Rokietnica, w woj. podkarpackim.

Projekt jest realizowany przez Fundację 8Marca w Rokietnicy, której celem jest przywracanie życia zapomnianym obiektom i przystosowywanie ich do realiów i możliwości 21. wieku. Oznacza to, że cały obiekt będzie dostępny dla odwiedzających i cały obiekt będzie edukował na temat zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności i odnawialnych źródeł energii. Będzie także zachęcał do dzielenia się wiedzą i zdobywania nowej wiedzy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznych. Projekt zakłada, że obiekt będzie działał na zasadach gospodarki w obiegu zamkniętym i dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań będzie dążył do neutralności klimatycznej. Wszystko utrzymane będzie w duchu Nowego Europejskiego Bauhausu - beautiful, sustainable, together.

Nowe funkcje pałacu

W ramach projektu park i budynki, zostaną sukcesywnie wyremontowane, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków i przy współpracy partnerów technologicznych oraz lokalnych uczelni. Całość zespołu dworskiego zyska nowe funkcje. W spichlerzu powstanie elastyczna i wielofunkcyjna przestrzeń konferencyjna, miejsca do pracy zdalnej i miejsca noclegowe. W pałacu znajdzie miejsce przestrzeń wystawowa, czytelnia oraz medioteka. Park doskonale nadaje się także do organizacji wydarzeń w plenerze czy glampingu.

Celem i motywacją autorki projektu jest tchnąć nowe życie w starą posiadłość, ważną dla lokalnej społeczności oraz zrobić to tak, aby nowe przeznaczenie obiektu sprzyjało rozwojowi kapitału społecznego i nie wywierało negatywnego wpływu na środowisko.

Natalia Gnoińska to 24-letnia absolwentka architektury oraz zrównoważonej konserwacji zabytków, fot. mat. Natalia Gnoińska

W dobie cyfryzacji i pracy zdalnej częściej poszukujemy miejsc łączących zalety przyrody, piękna, łączących tradycyjne, historyczne wnętrza z dobrodziejstwami technologii, wygody, nowoczesności. Szukamy także, coraz częściej, miejsc prowadzonych w sposób odpowiedzialny - mówi Natalia Gnoińska.

- Analizując te trendy zrodził się koncept Innovation Manor, kreatywnej pracy w przestrzeni zrewitalizowanej zgodnie z zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli pięknej, zrównoważonej i sprzyjającej budowaniu kapitału społecznego. Koncept Innovation Manor to także propozycja wykorzystania zabytku położonego na obszarze wiejskim do budowania nowych relacji pomiędzy wsią a miastem, pomiędzy regionem a resztą kraju, pomiędzy światem biznesu i nauki. To także interesująca przestrzeń dla cyfrowych nomadów, którzy zechcą skorzystać z nowoczesnego miejsca pracy w pięknej lokalizacji.

Wierzą w siłę społeczności

U podstaw koncepcji leży idea budowania szerokiej społeczności wokół projektu, stąd także pomysł na jego społecznościowe finansowanie (ang. crowdfunding). Wszyscy, w Polsce i za granicą, mogą uczestniczyć w społecznej zbiórce pod adresem zrzutka.pl/rokietnica.

Wierzymy w siłę społeczności. Crowdfunding polega na tym, że bardzo szerokie grono osób wpłaca małe kwoty - mówi Natalia Gnoińska.

W ramach społecznej zbiórki na platformie zrzutka.pl Fundacja oferuje także “cegiełki” zaczynające się od 12 złotych. Za tą kwotę otrzymuje się wpis na listę darczyńców z indywidualnym numerem. Kolejne cegiełki są mnożnikami liczby 12 - ponieważ ostatni właściciele obiektu mieli dwanaścioro dzieci. Między 12 a 599 zł można kupić różne gadżety projektu, w tym kartki malowane ręcznie przez jego autorkę. Już 600 zł zaczynają się cegiełki na terenie obiektu. Grawerowane kłódki na mostku, grawerowane kostki w alei darczyńców. Za wpłaty 24 000 i powyżej można spersonalizować jedną z 24 ławek, które będą rozsiane na terenie parku.

Realizacja projektu będzie opierała się na lokalnej społeczności, tak aby maksymalnie wykorzystać lokalne zasoby wiedzy, przedsiębiorczości i miejscową tradycję. W ten sposób rewitalizacja od samego początku będzie służyła rozwojowi, edukacji i włączaniu różnych środowisk gminy i regionu, ale także całej Polski i Europy.

Najnowszych technologie

Przedsięwzięcie będzie także angażować społeczność naukowo-badawczą - istotą projektu jest bowiem zastosowanie najnowszych technologii w obszarze konserwacji zabytków, energetyki neutralnej klimatycznie, inteligentnych budynków, odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi czy gospodarki odpadami w duchu “0 waste”. Do udziału zostaną już na etapie projektowania rozwiązań zaproszone uczelnie i partnerzy przemysłowi, którzy następnie będą mogli wykorzystać z obiekt do celów edukacyjnych.

Projekt jest także adresowany do społeczności międzynarodowej, tej bliższej - np. z Ukrainy i dalszej, której tworzenie rozpoczęło się od momentu powstania pomysłu, a która z pewnością poszerzy się dzięki wyróżnieniu, jakim jest zakwalifikowanie pomysłu do finału konkursu promującego rozwiązania przyszłości.

Inicjatorką i pomysłodawczynią projektu jest Natalia Gnoińska. 24-letnia architektka, której pasja do zabytków oraz promowania miejsc tworzonych dla ludzi stała się inspiracją do udziału w konkursie na Nowy Europejski Bauhaus i stworzeniu Fundacji 8Marca. Dzięki temu, jeśli uda się zgromadzić odpowiednie fundusze na przejęcie nieruchomości i realizację projektu, będzie on od początku prowadzony przez organizację non profit, której głównym zadaniem, poza rozwijaniem konceptu Innovation Manor, będzie promowanie edukacji, kultury i innowacji.

O autorce projektu: Natalia Gnoińska to 24-letnia absolwentka architektury oraz zrównoważonej konserwacji zabytków. Dyplomy otrzymała z University of Creative Arts oraz Welsh School of Architecture w WIelkiej Brytanii. Po studiach wróciła do Polski i, przygotowując się do kariery naukowej, zajęła się współprowadzeniem rodzinnej firmy doradczej. Jej misją życiową jest promowanie roli zabytków w wizji zrównoważonej przyszłości, nie tylko jako materialnego dziedzictwa kulturowego, ale jako niematerialnego źródła polepszania dobrostanu. Głęboko wierzy również, że poprzez budowanie wspólnoty skupionej wokół zabytków stymulacja innowacyjnych pomysłów i dzielenie się wiedzą może przybrać nową formę.