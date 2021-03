Młodzi projektanci mogą wziąć udział w konkursie Up-Cykle. Rusza II edycja

Rusza II edycja konkursu Up-Cykle. Jest on poświęcony idei upcyklingu, czyli takiego wtórnego przetworzenia odpadów, by w efekcie powstał produkt o wartości wyższej niż jego części składowe. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku zachęca projektantów wzięcia udziału w swoim konkursie.

Hasło konkursu Up-Cykle brzmi “Obieg zamknięty to sztuka”, nie tylko dlatego, że dużą sztuką jest nadanie nowego życia bezużytecznym teoretycznie odpadom. Konkurs, którego II edycja niedawno się rozpoczęła, adresowany jest do studentów i absolwentów kierunków artystycznych uczelni wyższych (np. architektura i architektura wnętrz, wzornictwo, art&design, konserwacja i restauracja, projektowanie, rzeźba, itp).

Upcykling to twórcze podejście do z pozoru niepotrzebnych już materiałów (odpadów), potraktowanie ich jako surowca do stworzenia nowego przedmiotu. Zastosowanie tej idei w praktyce pozwala zmniejszyć ilość odpadów oraz materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej (które także są wyrzucane).

– Nasz konkurs jest w pewnym sensie rozwinięciem programu Gdańsk Bez Plastiku, który koncentruje się na szukaniu rozwiązań zgodnie z zasadą 3U (Unikaj – wyeliminuj z użytku, Użyj - wykorzystaj wielokrotnie, Utylizuj - zmień na produkty recyklingowe i biodegradowalne) – mówi Iwona Bolt rzecznik prasowa Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

– Obserwujemy działania podejmowane przez naukowców i artystów w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. W tym kontekście dużo mówi się też o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Konkurs Up-Cykle to jedno z działań, które pomóc ma znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak produkować bardziej odpowiedzialnie. Chcielibyśmy, aby prezentowane w konkursie pomysły na produkty lub gotowe rozwiązania, stały się inspiracją dla tych, którzy szukają rozwiązań problemu nadprodukcji odpadów – podkreśla Iwona Bolt.

Czy pierwsza edycja konkursu przyniosła takie inspiracje?

Zwycięski projekt – Blue Light Revision, czyli lampy wykonane z folii i pleksi odzyskanych z ekranów zepsutych telewizorów LCD autorstwa poznańskiego duetu projektantów Barbary Stelmachowskiej i Mateusza Ligockiego – istnieją już jako gotowe produkty.

Artyści pozyskali materiał do produkcji różnorodnych opraw lamp z małego warsztatu zajmującego się naprawą telewizorów.

–Powstały z odpadów materiałów stworzonych dla światła, jednak ukrytych w konstrukcji wszechobecnych dziś ekranów - opowiadają projektanci w filmie poświęconym lampom. – Folie i płyty pleksi wykorzystywane do rozpraszania i modyfikowania właściwości światła zostały starannie wyjęte przez rzemieślnika z każdego przeznaczonego do utylizacji ekranu, czekając w kącie warsztatu, aż ktoś znów je wykorzysta. Nasze lampy powstały z odpadów w pełni wartościowych, spełniających swoje funkcje.

Projekt ten, jako doskonały przykład upcyklingu został nagrodzony przez jury jako najlepszy, wpisujący się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego.