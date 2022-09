Moda i klimat fabrycznej Łodzi. Projektanci pokażą kolekcje w pofabrycznej scenerii

W pofabrycznych nieodrestaurowanych przestrzeniach OFF Piotrkowska Center 24 września odbędą się pokazy mody polskich projektantów.

24 września w OFF Piotrkowska Center odbędzie się pokaz premierowych kolekcji projektantów, związanych z Łodzią.

Wydarzenie będzie kulminacją obchodzonych w tym roku 11-tych urodzin OFF Piotrkowska Center.

Do zaprezentowania swoich kolekcji zaproszeni zostali projektanci, których pracownie i butiki znaleźć można na OFFie.

OFF Piotrkowska Center to bez wątpienia miejsce modne – lubiane przez łodzian i turystów, ale też wypełnione modą za sprawą butików i pracowni uznanych projektantów. Twórcy OFFa chcą pójść krok dalej i projektem ModaNaŁódź promować zarówno modę o łódzkim rodowodzie, jak i wspierać modę na Łódź, jako miasto. Stąd pomysł na to, by kulminacyjne wydarzenie 11-ych urodzin OFFa miało modowy wymiar. Już 24 września odbędzie się tu pokaz premierowych kolekcji projektantów, związanych z Łodzią.

fot. mat. prasowe

OFF Piotrkowska Center świętuje w tym roku 11-te urodziny. W związku z tą dość offową – nieokrągłą rocznicą przez całe lato przygotowało 11 wydarzeń w 11 sobót w 11 restauracjach i klubach OFFa.

– Jednak OFF to nie tylko oferta gastronomiczna. To również moda, która staje się równoległym kierunkiem rozwoju tego miejsca – podkreśla Michał Styś prezes OPG Property Professionals. – Chcemy to pokazać wydarzeniem kulminacyjnym urodzinowych obchodów, a także projektem ModaNaŁódź, mającym na celu promocję mody w Łodzi i mody na samą Łódź – wyjaśnia.

Modna kulminacja obchodów 11-tych urodzin OFF Piotrkowska Center odbędzie się 24 września i będzie mieć formę dnia pokazów mody, który rozpocznie się o g. 14.00. Do zaprezentowania swoich kolekcji zaproszeni zostali projektanci, których pracownie i butiki znaleźć można na OFFie – Monika Ptaszek, Jarosław Ewert oraz marka PoProstu. Goście pokazów zobaczą także kolekcję marki Reinkreacja, która otworzy swoją offową pracownię już jesienią.

Klimat fabrycznej Łodzi i moda

W projekcie ModaNaŁódź nie chodzi jedynie o promocję OFFa i twórców związanych z tym miejscem, ale wszystkiego, co łódzkie. Dlatego do prezentacji swoich kolekcji zaproszeni zostali także Angelika Józefczyk i Michał Szulc.

Podczas wydarzenia projektanci pokażą premierowe kolekcje, stworzone specjalnie z tej okazji. Prezentacje kolekcji odbędą się w pofabrycznych nieodrestaurowanych przestrzeniach OFF Piotrkowska Center. Twórcom wydarzenia zależało na pokazaniu tego, co w OFFie najpiękniejsze – klimatu i serca starej fabrycznej Łodzi.

Zaproszeni goście to przedstawiciele świata biznesu, kultury, mody, designu i mediów. Jednak każdy bywalec OFFa będzie mógł uczestniczyć w wydarzeniu, śledząc je na dziedzińcu, na którym postawiony będzie telebim z emitowanymi na żywo pokazami. Dla tych, którzy chcieliby poznać projektantów, porozmawiać z nimi, stworzona zostanie specjalna strefa projektantów.