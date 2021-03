Moda wkracza do świata motoryzacji. Olivier Rousteing nawiązuje współpracę z Porsche

Porsche nawiązało współpracę z jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy na światowej scenie mody, Olivierem Rousteingiem, dyrektorem kreatywnym paryskiej marki Balmain.

W ramach komunikacji obecnej linii modelowej Panamera firma Porsche współpracuje z jedną z najbardziej znanych twarzy na modowej scenie. To nikt inny jak Olivier Rousteing, dyrektor kreatywny paryskiej marki Balmain. Wspólnie z producentem samochodów sportowych projektant prezentuje w mediach społecznościowych serię filmów przybliżających niezwykłą historię jego życia.

Krótkie filmy zostaną opublikowane w kanałach mediów społecznościowych Porsche i na Instagramie Oliviera Rousteinga w okresie od połowy marca do końca kwietnia. Ich motyw przewodni wyraża hasło „Drive Defined”, nawiązujące do silnej wewnętrznej motywacji Rousteinga. Wyraźnie zarysowują się tu również liczne podobieństwa łączące projektanta z marką sportowych samochodów.

Olivier Rousteing słynie z ciągłego przekraczania granic. W rezultacie w ostatnich latach z powodzeniem wprowadził firmę Balmain – dom mody o bogatych tradycjach – do „młodego” świata popu i przekształcił ją w jedną z najważniejszych firm modowych z Paryża.

– Olivier Rousteing jest nie tylko autentycznym entuzjastą Porsche, ale też idealnie do nas pasuje – chce uczynić Balmain nowoczesną marką o najwyższych standardach jakości i luksusu – mówi Jelena Batic, odpowiedzialna za współpracę ze strony Porsche. – Wspólnie odkrywamy w naszych filmach jego wyjątkową siłę napędową, zgłębiając powiązania pomiędzy światem samochodów sportowych a modą – i zwracając się do naszych obecnych klientów, a także do młodszych i kobiecych grup docelowych – dodaje.

– W swoim świecie mam rolę do spełnienia. Chcę przesuwać granice i tworzyć estetykę oraz nowy świat – świat, w którym chcę żyć – mówi Olivier Rousteing, dyrektor kreatywny domu mody Balmain. – To wszystko doskonale pasuje do Porsche – marki, która fascynuje mnie od dzieciństwa i która jest synonimem designu i tradycji połączonych z innowacyjną siłą.

Olivier Rousteing dorastał w Bordeaux, a następnie uczęszczał do szkoły modowej École supérieure des arts et techniques de la mode (ESMOD) w Paryżu. W 2011 r. zaczął pracę jako dyrektor kreatywny Balmain. Miał zaledwie 25 lat – był najmłodszą osobą na tym stanowisku paryskiego domu mody od czasu Yves Saint Laurenta.

Seria filmów o Porsche Panamera to pierwszy krok we współpracy Oliviera Rousteinga z Porsche. Planowane są już dalsze wspólne działania.