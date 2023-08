Moda wśród historycznej architektury. We Wrocławiu odbył się pokaz Gosi Baczyńskiej

W otoczeniu historycznej architektury Placu Solnego we Wrocławiu odbył się pokaz mody Gosi Baczyńskiej.

REKLAMA

29 sierpnia 2023 roku na wrocławskim Placu Solnym odbył się pokaz Gosi Baczyńskiej.

Modele i modeli kroczyli na "wybiegu" Placu Solnego.

Tłem pokazu stała się nie tylko miejska architektura, ale i showroom Paradyż Home, który stanął na Placu Solnym.

29 sierpnia 2023 roku na wrocławskim Placu Solnym odbył się pokaz Gosi Baczyńskiej. To była nastrojowa opowieść o tym, czym jest moda. A moda to po prostu prawdziwa sztuka, zwłaszcza w wykonaniu projektantki tej klasy, co Gosia Baczyńska. Nie da się ukryć, że artystka jest specjalistką w tworzeniu wyjątkowej atmosfery podczas swoich pokazów.

akpa20230829_pokaz_gbacz_mp_5947.jpg

Pokaz projektantki zamyka obchody roku jubileuszowego 25-lecia pracy twórczej i jednocześnie otwiera dwutygodniową obecność showroomu Paradyż Home we Wrocławiu.

Na Placu Solnym przed wiekami handlowano solą – stąd wywodzi się jego nazwa. Od kilkudziesięciu lat jest to miejsce, na którym można kupić najpiękniejsze kwiaty i z tym przede wszystkim kojarzy się mieszkańcom Wrocławia. Od wczoraj w tradycję tego miejsca wpisała się prawdziwie spektakularna moda. I to nie byle jaka. Swoje kreacje w formie dynamicznego spektaklu, do muzyki Andrzeja Smolika, przedstawiła widzom najbardziej charakterystyczna polska projektantka, Gosia Baczyńska.

Sam pokaz poprzedził pełen uczuć recital Macieja Musiałowskiego. "Sonet 66" Szekspira to był prawdziwy muzyczny performance Macieja i Emose Uhunmwangho, wokalistki teatru Capitol. Moment, w którym na Placu Solnym zapadła magiczna cisza. Po emocjonalnym wykonaniu Musiałowskiego nadszedł czas na główny punkt programu, czyli pokaz artystki.

W specjalnie wydzielonej przestrzeni Placu Solnego modelki i modele dumnie kroczyli, a światła odbijały się od ich kreacji nadając pokazowi prawdziwie wysublimowanego klimatu. W finale pokazu modelki i modele wraz z projektantką ruszyli w stronę wrocławskiego ratusza, by zniknąć w tłumie wrocławian. Aplauz widzów, wśród których znaleźli się przedstawiciele Ceramiki Paradyż, przyjaciele artystki i mieszkańcy Wrocławia był entuzjastyczny i bez wątpienia uzasadniony.

To był dla mnie emocjonujący wieczór. Po 23 latach ponownie przedstawiłam swoją kolekcję w samym sercu Wrocławia, tym razem na Placu Solnym. Jedna sylwetka z pokazu na wrocławskim rynku z 2000 roku, kilka tych samych modelek ubranych w kreacje ze spektaklu Aria Di Potenza stworzyły specyficzną klamrę artystyczną mojej twórczości. Zaprosiłam widzów pokazu do uczestnictwa w wydarzeniu, które jest trochę dla mnie wehikułem czasu. Spojrzenie na to co było, z perspektywy udowadnia nie tylko mi, ale myślę, wszystkim, że prawdziwa moda jest ponadczasowa i broni się w każdych okolicznościach. Taką sztukę użytkową chciałam i chcę tworzyć. Nie kieruję się trendami, które są krótkotrwałe i ulotne – powiedziała projektantka, Gosia Baczyńska.

Tak, jak przed laty, pokaz poprowadził Olivier Janiak, prywatnie przyjaciel projektantki. Nie obyło się bez emocji, bo dla niego to był także sentymentalny powrót do młodości i początków kariery dziennikarskiej. Widzom zebranym na Placu Solnym wyświetlono archiwalny film z pierwszego pokazu artystki i wywiad przeprowadzony z Gosią, właśnie przez Oliviera.

W otoczeniu historycznej architektury Placu Solnego moda Gosi Baczyńskiej rezonuje jeszcze z większą siłą.

To dla mnie zawsze wielka przyjemność uczestniczyć w spektaklach z pogranicza mody i sztuki, które tworzy Gosia. Nasze relacje zarówno na polu współpracy przy tworzeniu kolekcji Paradyż by Gosia Baczyńska, jak i z goła na innym gruncie są bliskie, bo rozumiemy język, jakim przemawia do nas wszystkich sztuka użytkowa – stwierdziła pani dr Anna Tępińska-Marcinek, Współwłaścicielka i Członkini zarządu Ceramiki Paradyż.

Idealnym tłem pokazu stała się nie tylko miejska architektura, ale i showroom Paradyż Home, który stanął na Placu Solnym. To w nim przez kolejne dwa tygodnie wrocławianie będą mogli uczestniczyć w przeróżnych aktywnościach, takich jak warsztaty ceramiczne czy spotkania z ekspertami Akademii Paradyż.

Tłem pokazu stała się nie tylko miejska architektura, ale i showroom Paradyż Home, który stanął na Placu Solnym. fot. mat. prasowe

Wrocław nabrał dla mnie innego, jeszcze bardziej artystycznego wyrazu. Magia, którą stworzyła Gosia Baczyńska podczas pokazu, piękne tło Placu Solnego, w który wkomponowany został showroom Paradyż Home zdecydowanie pasują do tego miejsca spotkań. Bardzo dziękuję miastu Wrocław za tak piękne przyjęcie – podsumowała Agata Brodzka, Dyrektorka Marketingu Paradyż.

W pokazie poza osobami związanymi z światem mediów, sztuki i kultury tłumnie wzięli udział mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia.