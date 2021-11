Multiwork: to pracownik wybiera biuro, które mu odpowiada

Biur coworkingowych w Polsce jest już tak dużo, że wystartował marketplace dla coworków. Podstawowym założeniem Multicowork jest zapewnienie użytkownikom dostępu nie do jednego biura, a do całej sieci różnych coworków.

REKLAMA

Muticowork umożliwia pracodawcom oferowanie pracownikowi dostępu do wielu biur coworkingowych. Pracownik wybiera to biuro, które ma najbliżej swojego domu, które mu najbardziej odpowiada, albo do którego jest mu po prostu po drodze.

W sieci Multicowork znalazły się już tak znane marki coworkingowe jak Bobo Coworking, BusinessLab Nowy Świat i Workin w Warszawie, oraz takie jak Idea Place we Wrocławiu, Cowalski w Poznaniu, GoodPlace z Gdańska, czy ogólnopolskie sieci coworków, takie jak: BeIN Offices, (dawniej Business Linki) i Chillispaces.

Twórcy Multicowork planują mieć w swoim portfolio przestrzenie coworkingowe we wszystkich największych miastach Polski.

Kiedyś w coworku spotkać można było głównie freelancerów i przedstawicieli startupów. Dziś pandemia tak bardzo spopularyzowała ideę dzielenia biura, że równie często z ich przestrzeni korzystają średnie i duże firmy, a także globalne korporacje. Widmo kolejnych fal pandemii oraz zaprzyjaźnienie się z pracą zdalną sprawiły, że wiele firmowych biur wciąż świeci pustkami. Z drugiej strony izolacja spowodowana lockdownem odcisnęła mocne piętno na samopoczuciu dużej części pracowników.

Z badania na temat pracy zdalnej, które przeprowadziły firmy Antal oraz Cushman & Wakefield, wynika, że większość pracowników akceptuje pracę zdalną i nie chce z niej całkowicie rezygnować, a niemal 40 proc. millenialsów chciałoby na stałe pracować z domu. [1]

– Wielu pracowników szuka opcji pomiędzy home office, a firmowym biurem na drugim końcu miasta. Chcą czasem popracować wśród innych ludzi, w przyjaznej przestrzeni biurowej, gdzie mają dostęp do sprzętu i wyposażonej kuchni. Wiele firm zrezygnowało z własnej przestrzeni biurowej, ale ma w swoich szeregach pracowników, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie chcą pracować wyłącznie z domu – tłumaczy Piotr Boulangé, współzałożyciel Multicoworka, wielki fan i propagator idei coworkingu.

Muticowork jest odpowiedzią właśnie dla takich pracodawców. Umożliwia im oferowanie pracownikowi dostępu do wielu biur coworkingowych. Pracownik wybiera to biuro, które ma najbliżej swojego domu, które mu najbardziej odpowiada, albo do którego jest mu po prostu po drodze (np. podczas podróży służbowej, albo na spotkanie z klientem). – Siłą naszego rozwiązania jest elastyczność i dowolność wyboru. Pracownik czuje się zaopiekowany, a pracodawca wie, że udostępnia mu najlepsze warunki do pracy – tłumaczy Boulangé. Sam od dziesięciu lat pracuje w różnych biurach coworkingowych na całym świecie.

W sieci Multicowork znalazły się już tak znane marki coworkingowe jak Bobo Coworking, BusinessLab Nowy Świat i Workin w Warszawie, oraz takie jak Idea Place we Wrocławiu, Cowalski w Poznaniu, GoodPlace z Gdańska, czy ogólnopolskie sieci coworków, takie jak: BeIN Offices, (dawniej Business Linki) i Chillispaces (Rise.pl). Daje to razem blisko pięć tysięcy biurek, do których Multicowork umożliwia dostęp.