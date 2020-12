Mural z wizerunkiem Heweliusza będzie zdobił budynek biblioteki gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

Rozstrzygnięto konkurs na projekt wielkoformatowego malowidła, które pojawi się na jednej ze ścian budynku biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiać będzie jednego z najwybitniejszych gdańszczan, znanego astronoma i browarnika, żyjącego w naszym mieście w XVII wieku.

REKLAMA

Autorem zwycięskiego projektu został Sebastian Bożek z Krakowa. Mural powstanie dla uczczenia 425 lat istnienia dzisiejszej PAN Biblioteki Gdańskiej (dawniej Bibliotheca Senatus Gedanensis). Placówka ta funkcjonuje bowiem od 1596 r. Malowidło ozdobi więc w przyszłym roku ścianę budynku, który mieści się przy ul. Wałowej 24. Będzie to szczytowa ściana budynku, od strony południowo-zachodniej (od strony ul. Rajskiej), o wielkości 12 x 15 m.

Zgodnie z założeniem konkursowym, mural ma nawiązywać do historii Gdańska i bogatych zbiorów bibliotecznych PAN. W ramach konkursu jego uczestnicy zobowiązani byli nie tylko do zaprojektowania muralu, ale także do przygotowania kosztorysu i harmonogramu prac. Autor zwycięskiej pracy odpowiedzialny będzie również za realizację zadania, które sfinansuje Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska. Koszt realizacji muralu nie powinien przekroczyć 30 tysięcy złotych.

– W tym projekcie bardzo spodobało mi się połączenie czegoś niezwykle nowoczesnego z klasyką. Jest bardzo czytelny, ma też artystyczną wizję przełamywania barier, czasu. Dla mnie to jasny przekaz pomiędzy dawnym a dzisiejszym. Mi się to po prostu podoba – nie ukrywa dr Anna Walczak, dyrektor Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. – Proszę też zauważyć, że nie jest to wprost odzwierciedlenie znanego wizerunku Jana Heweliusza. Dla mnie to kompilacja uczonego, światłego, wszechstronnego człowieka. A takich w Gdańsku nie brakowało – dodaje.

Do konkursu dopuszczono 24 prace, które spełniały warunki formalne, choć zainteresowanie było dużo większe. Dyskusje jury były momentami gorące, zwłaszcza na ostatnim etapie, kiedy to o zwycięstwo walczyły już dwie najciekawsze prace.

Co ciekawe, organizatorzy konkursu zaproponowali dwa tematy przewodnie prac projektowych: wizerunek wybitnego gdańszczanina Jana Heweliusza lub książka/biblioteka.

Dlaczego postawiono na gdańskiego astronoma?

– A jakąż dawną postać z Gdańska powinniśmy silnie promować? Może w Gdańsku jest on dla nas oczywistą postacią, ale już niekoniecznie w Poznaniu, Łowiczu czy Lublinie. Mieszkał w tej dzielnicy, niedaleko naszego gmachu. W naszej bibliotece są wszystkie drukowane dzieła Heweliusza. Mamy nawet egzemplarze, które on osobiście podarował bibliotece, a na których widnieje jego dedykacja. W naszych zbiorach znajduje się też oryginalny portret jego osoby, prawdopodobnie jedyny wykonany za jego życia. To był niezwykle wszechstronny człowiek, był naukowcem, ale też prężnym przedsiębiorcą – przypomina dyrektor Anna Walczak.

W konkursie przyznano jedną nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. złotych brutto.

W konkursowym jury znaleźli się: ks. dr Krzysztof Niedałtowski - rektor Kościoła św. Jana, Duszpasterz Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej, Joanna Piskorska-Bejma oraz Krystyna Sarnowska-Jackowska z PAN Biblioteki Gdańskiej, Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, Aleksandra Szymańska - dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej, dr Anna Walczak - dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej, Jan Wytyk - artysta plastyk oraz prof. Jacek Zdybel prowadzący Pracownię Malarstwa Ściennego i Witrażu na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP, przewodniczący jury.

Autor: Kamila Grzenkowska