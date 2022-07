Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie świętuje rok od otwarcia

Mija rok od otwarcia nowego Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie. Z tej okazji muzeum przygotowało szereg atrakcji, w tym m.in. wystawę plenerową o roli kobiet w gdańskiej nauce i nieodpłatne zwiedzanie muzeum.

Jedną z atrakcji, która startuje 4 sierpnia, będzie także nowa wystawa plenerowa o roli kobiet w gdańskiej nauce.

Podczas Jarmarku św. Dominika będzie można zwiedzić Muzeum Bursztynu również nieodpłatnie - pod warunkiem znalezienia bryłki jantaru w instalacji „Poławiacz bursztynu”.

Zwiedzanie Muzeum Bursztynu bezpłatnie

Podczas Jarmarku św. Dominika będzie można zwiedzić Muzeum Bursztynu również nieodpłatnie dzięki współpracy Międzynarodowych Targów Gdańskich, Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu oraz Muzeum Gdańska.

Wielki Młyn, w którym znajduje się Muzeum Bursztynu, fot. Dariusz Kula / mat. Muzeum Gdańska

Oferta nieodpłatnego wstępu do Muzeum Bursztynu jest adresowana do osób, które odnajdą bryłkę jantaru w instalacji „Poławiacz bursztynu”, zlokalizowanej przy ul. Rajskiej. Warunkiem otrzymania uprawnienia jest potwierdzenie autentyczności bursztynu w położonym nieopodal instalacji stoisku Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu i otrzymanie specjalnego glejtu. Certyfikat uprawni znalazcę do odebrania indywidualnego, nieodpłatnego biletu wstępu do Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

Pionierki, badaczki, liderki… Kobiety gdańskiej nauki – wystawa plenerowa

Muzeum Gdańska, którego oddziałem jest Muzeum Bursztynu, przygotuje również nową wystawę plenerową poświęconą kobietom w nauce.

Od 4 sierpnia 2022 roku przed Kościołem św. Katarzyny w Gdańsku będzie można zobaczyć wystawę plenerową poświęconą sylwetkom wybitnych badaczek, prekursorek i liderek związanych z Uczelniami Fahrenheita, które inspirowały i inspirują kolejne pokolenia kobiet.

Wystawę przed kościołem będzie można zobaczyć do 30 września, a od 1 października na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. 5 sierpnia, o godz. 15.30, odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony roli kobiet w rozwoju gdańskich uczelni.

Muzeum przygotowało również inne atrakcje. W dniach 23 i 24 lipca zaplanowano świętowanie przy słowach poezji i dźwiękach bursztynowej gitary. Przez cały 762. Jarmark św. Dominika, będzie można odkrywać tajemnice Złota Bałtyku dzięki grze terenowej.