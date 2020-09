Muzeum Gdańska z atrakcjami z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. Muzeum Gdańska przygotowało z tej okazji grę miejską na terenie Głównego Miasta oraz warsztaty archeologiczne.

W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także od 1993 r. Polska. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu promujący różnorodność regionalnego dziedzictwa kulturowego i podkreślający wspólne korzenie kultury europejskiej. W ramach tegorocznej edycji Muzeum Gdańska przygotowało dwie propozycje – grę miejską oraz warsztaty archeologiczne. Nieodpłatne wydarzenia odbędą w dwa najbliższe weekendy, tj. 12-13 i 19-20 września w Ratuszu Głównego Miasta oraz Twierdzy Wisłoujście.

Trudny powrót do domu. Gra miejska na terenie Głównego Miasta

W grze miejskiej będzie można wziąć udział w niedziele, 13 i 20 września br. od godziny 11:00 do godziny 15:00. Zabawa o charakterze edukacyjnym przeniesie uczestników do lat 30. XX w.

– W Błękitnej Armii generała Hallera służyło wielu Polaków, obywateli USA. Po zakończeniu działań wojennych część z nich powróciła na kontynent amerykański. Jeden z tych żołnierzy, Jan Ludwichowski został w Polsce. Jednak ważny telegram zmuszał do powrotu za ocean. Był rok 1930, Jan przybył do Gdańska aby tu wsiąść na statek. Jednak niespodziewana sytuacja skomplikowała drogę powrotną – mówi Krzysztof Kucharski z Działu Edukacji Muzeum Gdańska, autor gry.

W grze mogą wziąć udział indywidualni uczestnicy i grupy zaopatrzeni w długopisy, bądź ołówki i maseczki ochronne. Organizator zapewnia karty potrzebne do ukończenia gry. Czas potrzebny na wykonanie wszystkich zadań jest przewidziany na ok. 90 minut.

Moja droga do Muzeum. Warsztaty archeologiczne w Twierdzy Wisłoujście

W nieodpłatnych warsztatach skierowanych do najmłodszych zwiedzających i ich rodziców będzie można wziąć udział w soboty i niedziele 12-13 i 19-20 września br. w godzinach 10:00-16:00. Na uczestników czekają zabytki i określone zadania.

– Postanowiliśmy przybliżyć zwiedzającym pracę archeologa i pokazać, jaką drogę przebywa zabytek od momentu wydobycia go z ziemi do czasu wyeksponowania w muzealnej gablocie. Drzemie w Was dusza odkrywcy? Od zawsze marzyliście, aby odnaleźć zakopany skarb? Teraz macie ku temu okazję! Spróbujcie własnych sił wcielając się w rolę archeologa i odkryjcie zakopane skarby sprzed lat – mówi Joanna Reiter z Działu Edukacji Muzeum Gdańska.

Po udziale w warsztatach będzie można odpłatnie zwiedzić zabytkową fortyfikację według obowiązujących cen biletów.