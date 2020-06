Muzeum POLIN zabierze w podróż historyczną po warszawskim Muranowie

Po ponad 3 miesiącach przerwy, Muzeum POLIN otwiera podwoje i zaprasza na wystawę „Tu Muranów”, która opowie o różnych warstwach dziejów warszawskiego osiedla i losach jego mieszkańców, bywalców, a także postaci kojarzonych z dzielnicą – od jego najdawniejszych początków po czasy współczesne, a nawet scenariusze przyszłości. – Wystawę adresujemy nie tylko do warszawian, ale także osób interesujących się szerzej historią społeczną miast, architekturą, urbanistyką – mówi kuratorka wystawy Kamila Radecka-Mikulicz

Po ponad 3 miesiącach zamknięcia, spowodowanych pandemią koronawirusa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ponownie zaprosi zwiedzających na długo wyczekiwaną wystawę czasową „Tu Muranów”. Opowie ona o różnych warstwach dziejów warszawskiego osiedla i losach jego mieszkańców, bywalców, a także postaci kojarzonych z dzielnicą – od jego najdawniejszych początków po czasy współczesne, a nawet scenariusze przyszłości. Muzeum zabierze widzów w podróż po dawnej Dzielnicy Północnej, przedwojennym centrum żydowskiego życia, którą w czasie wojny Niemcy zamienili w największe getto okupowanej Europy, a później zrównali z ziemią. Do miejsca w którym po wojnie powstało unikatowe, modernistyczne osiedle zasiedlane przez ludzi z całej Polski. Porozmawiamy też o współczesnym Muranowie poruszając uniwersalne tematy takie jak dom, lokalność, sąsiedzki aktywizm czy miejska przyroda. Wystawa wykroczy poza mury samego Muzeum, a towarzyszyć jej będą liczne wydarzenia z udziałem publiczności, jak również te odbywające się online.

Na wystawie w Muzeum POLIN zajrzyjmy w głąb miasta – poznamy niezwykłą, wielopoziomową historię Warszawy. Pod pozornie znaną warstwą zwiedzający odkryją kolejne wymiary przeszłych, obecnych i przyszłych losów miasta: – Najistotniejsze w opowieści o Muranowie, z kuratorskiego punktu widzenia, było ukazanie warstwowości jego dziejów w taki sposób, by w równym stopniu skupić uwagę na każdym z prezentowanych okresów historycznych i losach żyjących wówczas ludzi – zdradza kuratorka wystawy Kamila Radecka-Mikulicz. I dodaje: – Wystawę adresujemy nie tylko do warszawian, ale także osób interesujących się szerzej historią społeczną miast, architekturą, urbanistyką. Mamy nadzieję, że okaże się interesująca z uwagi na przedstawiane w niej osobiste historie i uniwersalność poruszanych tematów, takich jak przemiany społeczne na przestrzeni lat, utopie urbanistyczne, zadomowienie czy wreszcie lokalność, obywatelski i sąsiedzki aktywizm oraz miejska przyroda.

Na samym początku opowieści przeniesiemy się do XVIII wieku, by poznać Wenecjanina tęskniącego za ojczystą wyspą Murano. Kolejnym etapem podróży będzie spacer dawną Dzielnicą Północną, która przed wojną była centrum żydowskiego życia – w czasach, gdy Warszawa była domem największej w Europie Diaspory. Przespacerujemy się przedwojenną ulicą Nalewki, wówczas tętniącą życiem reprezentacyjną ulicą handlową, nie ustępującą wielkością i różnorodnością sklepów, warsztatów i towarów dzisiejszej Marszałkowskiej w Warszawie, czy Piotrkowskiej w Łodzi. Poznamy dramatyczne losy Żydów, których uwięziono w utworzonym tu warszawskim getcie. Dowiemy się, jak planiści dźwigający stolicę z wojennych gruzów zakładali nowe, modernistyczne osiedle, przywołamy historie słynnych warszawskich windziarek, które przysłużyły się budowie nowoczesnej dzielnicy, a nawet, przypomnimy w co bawiły się dzieci na podwórkach powojennego Muranowa. Do tej fascynującej podróży w czasie zaproszą nas twórcy wystawy: współautorzy Beata Chomątowska

i prof. Jacek Leociak oraz kuratorka Kamila Radecka-Mikulicz.