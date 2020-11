Muzeum Warszawy udostępnia wirtualne zbiory i fotografie Edwarda Hartwiga

Muzeum Warszawy udostępnia swoje zbiory w cyfrowych „Kolekcjach Muzeum Warszawy”. Od 26 listopada na stronie internetowej placówki na odkrycie czekają obiekty, artykuły i pokazy tematyczne, które opowiadają niezwykłą historię miasta.

Odwiedź muzeum jednym kliknięciem

Wizyta w Muzeum Warszawy to okazja do zobaczenia ponad 7000 eksponatów, w których kryje się wielowątkowa opowieść o stolicy. To historie ludzi, miejsc i wydarzeń, które wpłynęły na jej współczesny charakter. Chociaż drzwi Muzeum pozostają zamknięte na czas pandemii, mieszkańcy i mieszkanki stolicy mogą zobaczyć z bliska przedmioty przechowujące pamięć o ich mieście. I to bez wychodzenia z domu. Wszystko dzięki internetowym „Kolekcjom Muzeum Warszawy”, które dają dostęp do bogatego świata muzealnych zbiorów.

–Prezentowane przedmioty to świadkowie historii, rzeczy nierozerwalnie złączone z ważnymi momentami w dziejach miasta, ale i jego codziennością. Wierzymy, że w tym trudnym czasie obcowanie z nimi pozwoli na chwilę zanurzyć się w innej rzeczywistości, inspirować się nią i kreatywnie przetwarzać. Chcemy by Kolekcje Muzeum Warszawy były wciąż żywe, stąd też stopniowo będą dołączały kolejne obiekty i ich historie – mówi Dyrektor Muzeum Warszawy – Ewa Nekanda-Trepka.

Rzeczy, które inspirują

Pierwsza odsłona portalu to wybór obiektów z każdej kolekcji, włącznie ze zbiorami oddziałów Muzeum Warszawy – Muzeum Farmacji i Muzeum Drukarstwa. Katalog obejmuje m.in. malarstwo, grafikę, fotografię, ubiory, biżuterię i galanterię, pamiątki historyczne czy przedmioty codziennego użytku. „Kolekcje Muzeum Warszawy”, to nie tylko cyfrowa prezentacja eksponatów. To wygodne narzędzie, dzięki któremu stworzysz własne wirtualne kolekcje, poszukasz inspiracji, pobierzesz ulubione obiekty i podzielisz się nimi w mediach społecznościowych. Muzeum Warszawy przygotowało także serię pokazów tematycznych, które zachęcą do nowego spojrzenia na miasto.

Kolekcje Muzeum Warszawy to portal, który pokazuje fenomen i różnorodność spojrzeń na Warszawę. Ukazuje wielowątkową historię miasta, stąd artykuły dotyczące architektury, reklamy w przestrzeni miejskiej,nocnego życia metropolii czy mody. Chcemy, by teksty dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania miasta i jego ikonosfery, ekonomii, relacji społecznych, wielokulturowości – komentuje kierownik projektu Blanka Melania Ciężka.

Wirtualna wystawa fotografii Edwarda Hartwiga

Pierwszym z pokazów będzie jedna z najpiękniejszych i najcenniejszych kolekcji fotografii w zbiorach muzeum wykonanych przez Edwarda Hartwiga. Zbiór obejmujący ponad 500 zdjęć wybitnego fotografa zostanie udostępniony w ramach projektu „Warszawa Edwarda Hartwiga – cyfrowe opowieści”. Autor od wczesnych lat 50. XX w., przez pół stulecia rejestrował widoki Warszawy. Zobaczymy tu dynamiczne, futurystyczne odbudowane po wojnie miasto, monumentalne panoramy zaskakujące różnorodnością form i brył i liryczne, nastrojowe pejzaże warszawskich parków i pustych ulic. Obok ujęć wiernie oddających wygląd odbudowującego się miasta, fotografik tworzył kompozycje mocno przetworzone graficznie.

Te niezwykłe obrazy w technice czarno-białej wykorzystują różnorodne formy ekspresji, od ujęć wręcz abstrakcyjnych, geometrycznych po delikatnie rozmyte i pokazują oblicza Warszawy oczami niezwykle wrażliwego twórcy.

„Kolekcje Muzeum Warszawy” są dostępne od 26 listopada na stronie internetowej kolekcje.muzeumwarszawy.pl.