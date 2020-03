Muzeum Warszawy zaprasza do wirtualnych wycieczek

Muzeum Warszawy pozostaje zamknięte w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa. Pasjonatom kultury oferuje jednak liczne atrakcje online.

Muzeum zachęca warszawiaków i warszawianki do przyłączenia się do akcji #zostańwdomu z kulturą. Przez najbliższe tygodnie mieszkańcy będą mogli posłuchać opowieści o stolicy, przeczytać historie swojego miasta i zobaczyć Warszawę bez wychodzenia z domu.

Zwiedzanie wystaw on-line

Tych, którzy nie zdążyli zobaczyć wystawy czasowej „Rzemieślnicze historie. Pracownia Mieczników” Muzeum Warszawy zaprasza na oprowadzanie on-line. O ponad 70-letniej historii warsztatu brązowniczo-grawerskiego i jego wyjątkowym dorobku opowie kuratorka wystawy – Aleksandra Sołtan-Lipska. Transmisja live ze zwiedzania wystartuje 19 marca o godzinie 17.00 na Facebooku Muzeum Warszawy. W planach jest także przeniesienie wybranych wystaw czasowych do Internetu.

Rodzinnie o Warszawie

Na Facebooku i stronie internetowej Muzeum Warszawy pojawiać się będą poranne aktywności skierowane do najmłodszej publiczności muzeum. Zagadki, instrukcje z szablonami i legendy pozwolą na poznawanie miasta w zaciszu własnego pokoju. Muzeum chce w ten sposób zachęcić dzieci i opiekunów do wspólnego spędzania czasu, rysowania, wycinania i odkrywania Warszawy, nawet gdy nie mają możliwości spacerowania jej ulicami. Na stronie internetowej pojawią się materiały do wydrukowania i wykorzystania podczas zabaw oraz wykłady i artykuły varsavianistyczne dla dorosłych.

Sekrety gabinetów i ich skarby z bliska

Na co dzień Muzeum Warszawy to ponad 7300 eksponatów ulokowanych w 21 gabinetach tematycznych. Podczas gdy drzwi gabinetów pozostają zamknięte dla zwiedzających, Muzeum prezentuje ich historię w Internecie, a kuratorzy opowiadają o skrywanych w nich skarbach. Te fascynujące „Historie jednej rzeczy”, czyli krótkie filmy o wybranych obiektach z wystawy głównej „Rzeczy warszawskie”, można będzie znaleźć na stronie i w social mediach Muzeum Warszawy.

Oddziały Muzeum Warszawy wirtualnie

Muzeum Warszawy to nie tylko siedziba główna na Rynku Starego Miasta, ale także oddziały w różnych punktach Warszawy. Muzeum Warszawskiej Pragi i Muzeum Woli zachęca do odwiedzania profili w mediach społecznościowych i wspólnego poznawania lokalnej historii. Na stronie Muzeum Warszawskiej Pragi dzieci znajdą słuchowisko „Piraci z DNA Wisły”, a dorośli niecodziennie biografie „Prawobrzeżnych” warszawiaków i warszawianek. Z kolei Muzeum Woli zaprasza do poznawania wystawy „Wola w muzeum” i odkrywania dzielnicy przez wybrane eksponaty: butelkę po piwie browaru Haberbusch i Schiele, gong obiadowy rodziny Ulrichów, czy ręcznie wykonaną kronikę osiedla nr 3 na ulicy Górczewskiej.

Osobną ofertę internetową przygotowało także Muzeum Odbudowy Starówki – Centrum Interpretacji Zabytku. Cotygodniowe wykłady o miejscach z listy UNESCO zastąpią historie zabytków udostępniane w Internecie i aktywności dla dzieci. Pojawią się także słuchowiska o przedwojennej Warszawie oraz historie związane z 75. Rocznicą odbudowy Starówki.