"Muzyczna kanapa" z podpisami gwiazd Męskiego Grania wystawiona na aukcję

Kanapa, która pojawiła się jako element scenografii w Studio Ż Męskiego Grania teraz jest dostępna na charytatywnej aukcji, z której dochód zostanie przeznaczony na budowę centrum dla usamodzielniających się osób w spektrum aytuzymu.

REKLAMA

Sofa Rodeo marki Be Pure Home z oferty BM Housing, pojawiła się jako element scenografii w Studio Ż Męskiego Grania.

Na Muzycznej Kanapie złożyli swoje autografy: Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Igor Walaszek, Błażej Król, Marcin Macuk i Michał Fox Król, dalej powędrowała na trwającą właśnie aukcję charytatywną dla Fundacji Autyzm Up. Z kolei podopieczny Fundacji Autyzm Up – Szymon Prokop zaśpiewał na niej piosenkę „Kanapa”, do której teledysk można obejrzeć na Youtube.

Teraz kanapa jest do „zgarnięcia” na licytacji na portalu Allegro Charytatywni.

Cały dochód z licytacji zostanie przeznaczony na budowę centrum dla usamodzielniających się osób w spektrum autyzmu.