Na balkonach wrocławskich bloków pojawią się domki dla jerzyków

Jerzykom sprzyjało stare budownictwo oraz bloki z wielkiej płyty. W nowym, a także w budynkach po termomodernizacji - pożyteczne ptaki często nie mają miejsca, w którym mogłyby się osiedlić. We Wrocławiu ruszyła właśnie akcja montowania na balkonach domków dla jerzyków.

REKLAMA

Z okazji Dnia Komara (20 sierpnia) wrocławski operator społecznościowy Mobile Vikings organizuje akcję „Jerzyki zamiast komarów” i zachęca do montowania na balkonach domków dla ptaków. 20 sierpnia w podwórzu Focus Business Center przy ul. Kościuszki we Wrocławiu będzie można odebrać budki dla jerzyków wraz z instrukcją malowania i montażu.

Jerzyki to niezwykle pożyteczne ptaszki o wielkiej mocy. Latają na dużych wysokościach – do 3500 metrów nad poziomem morza. W powietrzu jedzą, a nawet śpią. Osiągają prędkość do 170 kilometrów na godzinę. – Dawniej zamieszkiwały szczeliny skalne, zaadaptowały się do warunków panujących w miastach, gdy tylko pojawiły się wysokie murowane budowle z licznymi otworami i szczelinami. Sprzyjało im zarówno stare budownictwo, jak i nowe z wielkiej płyty. Jerzyk jest ptakiem, który nie buduje gniazd, lecz osiedla się w każdej, wystarczająco dużej i bezpiecznej szczelinie – mówi Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacji Ekorozwoju. – Niestety w czasie remontów i dociepleń budynków często niszczy się takie miejsca, choć jest to niezgodne z prawem. Dlatego ważne jest, aby zachowywać gniazda jerzyków lub instalować dla nich zastępcze budki – dodaje.

Warto, ponieważ jerzyki to najwięksi sprzymierzeńcy człowieka w walce z uciążliwymi komarami – w ciągu doby jeden ptak jest w stanie zjeść nawet 20 tysięcy owadów. Ekolodzy przekonują, że jerzyki są dużo skuteczniejsze niż chemiczne opryski. Nie szkodzą środowisku i – w przeciwieństwie do jaskółek – zachowują czystość.

Budki dla jerzyków będzie można odebrać 20 sierpnia na podwórzu Focus Business Center przy ul. Kościuszki 29 w godzinach 10:00-20:00. Drewniane domki dla ptaków należy samodzielnie pomalować farbą ochronną i zawiesić na wysokości co najmniej 5-6 metrów. Warto pamiętać, aby zapewnić jerzykom swobodny dostęp do budki. Wylot nie powinien być skierowany na południe. Okres lęgowy jerzyków rozpoczyna się w maju – wówczas zaczną korzystać z nowych mieszkań. Są to ptaki towarzyskie, tworzące małe kolonie, dlatego budki lęgowe powinno się montować w skupiskach (kilka skrzynek obok siebie w jednej linii) na ścianach bloków, wysokich kamienic, zaraz pod okapami balkonu czy tarasu. Jerzyki lubią wracać w to samo miejsce, więc jest szansa, że komary zwalczać będą dla nas co roku – wróg komara przyjacielem człowieka.