Na inwestycje proekologiczne trzeba patrzeć jak na zwrot kosztów rozłożony w czasie

Inwestycje proekologiczne naturalnie wiążą się z wydatkami. Istotne jest jednak, by spojrzeć na nie jak na zwrot kosztów rozłożony w czasie. W szerszej perspektywie pozwalają one bowiem uniknąć ogromnych wydatków - mówi Sebastian Zientara, menedżer ds. efektywności energetycznej w innogy Polska Solutions.

Gośćmi pierwszego odcinka innogy ON AIR byli: Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej oraz Sebastian Zientara, menedżer ds. efektywności energetycznej w innogy Polska Solutions. Eksperci rozmawiali o tym, jak uczynić przemysł bardziej ekologicznym, co zrobić, aby skierować branżę produkcyjną w stronę zeroemisyjności, gdzie szukać motywacji do zmian i dlaczego inwestycje proekologiczne należy rozpatrywać w kategorii długofalowego zwrotu.

– Firmy poprzez swoje inwestycje proekologiczne mają wpływ na cały rynek – tłumaczy Sebastian Zientara, menedżer ds. efektywności energetycznej w innogy Polska Solutions. – Ktoś, kto ma długoterminową strategię inwestycji w działania prośrodowiskowe prawdopodobnie jest w stanie przewidzieć swoje koszty, uniknąć ryzyk i dzięki temu staje się bardziej konkurencyjny na rynku. Wiele firm z którymi współpracujemy, realizuje inwestycje zwiększające efektywność energetyczną, ponieważ dostawcy zaczynają je wymuszać. Być może w innym przypadku wcale by ich nie dokonywały.

Inwestycje proekologiczne naturalnie wiążą się z wydatkami. Istotne jest jednak, by spojrzeć na nie jak na zwrot kosztów rozłożony w czasie. W szerszej perspektywie pozwalają one bowiem uniknąć ogromnych wydatków, które firma poniosłaby np. polegając tylko na energii ze źródeł konwencjonalnych, której cena wciąż rośnie.

- Kolejną kwestią motywacji firm do proekologicznych inwestycji jest przewidywalność – mówi Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej. – Na przykładzie naszego 10 letniego kontraktu z firmą innogy na dostawę zielonej energii, z jednej strony my mamy gwarancję stabilności cen przez długi okres działalności, z drugiej strony dzięki naszej inwestycji firma energetyczna będzie dokonywać inwestycji w obszarze zielonej energetyki. Dzięki takim kontraktom inwestycje napędzają się wzajemnie i zyskują nie tylko inwestorzy, ale również środowisko.

– Dzisiaj inwestorzy wyceniając wartość spółki biorą pod uwagę nie tylko ich wyniki ekonomiczne, ale również działanie pozafinansowe związane z wpływem na środowisko – wskazuje Iwona Jacaszek-Pruś. Negatywny wpływ na środowisko wiąże się z ograniczaniem dostępności do podstawowych surowców produkcyjnych, takich jak np. woda. Nie będzie zatem opłacalne inwestowanie w firmę, która za kilka lat może mieć problem z efektywnym utrzymaniem działalności. Firmy muszą więc myśleć długofalowo o zabezpieczaniu swojego funkcjonowania.