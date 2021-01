Na mapie Polski pojawi się nowy las. Posadzi go EFL

Na mapie Polski pojawi się nowy las. Europejski Fundusz Leasingowy wraz ze startupem Dotlenieni.org zalesi ponad 5 hektarów w miejscowości Wpisowo.

Na mapie Polski pojawi się nowy las. 30 tysięcy drzew posadzi Europejski Fundusz Leasingowy z okazji 30-lecia działalności. Każdy klient EFL, który zrezygnuje z faktury papierowej na rzecz elektronicznej, dołoży do lasu jedno drzewo. W ten sposób leasingodawca wspólnie ze startupem Dotlenieni.org zalesi ponad 5 hektarów na Warmii, w miejscowości Wpisowo, we wrześniu 2021 roku.

- EFL już od trzech dekad uczestniczy w rozwoju branży leasingowej i przedsiębiorczości w Polsce. W ciągu 30 lat zdobyliśmy zaufanie ponad 330 tys. klientów, którzy sfinansowali aktywa o łącznej wartości 70 mld. zł. Takie doświadczenie zobowiązuje, między innymi do budowania wśród naszych klientów świadomości poszanowania środowiska naturalnego. Większość z nich otrzymuje od nas faktury papierowe, których łączna waga wynosi ponad 20 ton rocznie. Przy założeniu, że do wyprodukowania 1 tony papieru trzeba ściąć 17 drzew, tylko na potrzeby fakturowania co roku potrzebujemy 340 drzew. Jesteśmy winni przyrodzie im je oddać. I chcemy to zrobić wspólnie z naszymi klientami… sadząc las. Będzie on tym większy, im więcej firm przejdzie na fakturę elektroniczną. Nasz cel to 30 tysięcy drzew na 30 lat działalności EFL – powiedział Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Do współpracy przy jubileuszowej akcji, EFL zaprosił startup Dotlenieni.org. To oni wraz z wolontariuszami odpowiadać będą za logistyczną stronę, czyli zakup drzewek i ich posadzenie. Wśród sadzonek będą dęby, sosny, brzozy, modrzewie i olchy.

- Nasza misja składa się z dwóch elementów. Pierwszy to realne działanie na rzecz poprawy środowiska poprzez tworzenie nowych obszarów zieleni. Dzięki temu zmieniamy otaczającą nas rzeczywistość i dbamy o obecne i przyszłe pokolenia ludzi. Drugim, równie ważnym celem, jest tworzenie narzędzi, dzięki którym przedstawiciele biznesu mogą angażować się w działania prospołeczne. Połączenie tych dwóch elementów leży u podstaw startupu Dotlenieni.org. Tak właśnie działają Wirtualne Drzewa i szereg innych inicjatyw prowadzonych przez naszą grupę – powiedział Marek Kołkowski z Dotlenieni.org.

Las o powierzchni 5,5 hektara powstanie we wrześniu 2021 roku na Warmii, w miejscowości Wpisowo.