Na planie mieszkania uczą eko-nawyków. W BWA Wrocław ruszyła niezwykła wystawa

23 września w Galerii BWA Wrocław Główny rusza specjalna wystawa EkoEksperymentarium, która na przykładzie przestrzeni zaaranżowanej jak mieszkanie prezentuje ekologiczne praktyki.

REKLAMA

W Galerii BWA Wrocław Główny od 23 września odwiedzić będzie można specjalną, edukacyjną przestrzeń EkoEksperymentarium, pozwalającą sprawdzić, jak nasze codzienne, małe czynności mogą wpłynąć korzystnie na środowisko.

Projekt wymyśliły i realizują Małgosia Żmijska i Joanna Studzińska razem z kolektywem Mamy Projekt. Ilustracje przygotował artysta, Paweł Szlotawa, aranżacją przestrzeni zajęło się Studio Gdyby. Koordynacją i produkcją zajęła się Joanna Kurkiewicz.

Wystawa jest zbudowana na planie mieszkania i w atrakcyjny, niesztampowy sposób prezentuje ideę less waste – podobnie, jak miejska kampania „Wrocław nie marnuje”.

Zwiedzanie wystawy będzie możliwe od piątku, 23 września, do 6 listopada.

Już od piątku w galerii BWA Wrocław Główny odwiedzać można wyjątkową wystawę – EkoEksperymentarium. Stworzona z myślą o wszystkich pokoleniach, pokazuje, jak każdy z nas może przyczynić się do oszczędzania energii czy niemarnowania wody w trakcie domowych czynności. Jeszcze przed jej otwarciem, na wystawę zapisało się już ponad 100 klas i grup przedszkolnych.

Wystawa na planie mieszkania

EkoEksperymentarium to nowa, niesztampowa wystawa, pozwalająca sprawdzić, jak nasze codzienne, małe czynności mogą wpłynąć korzystnie na środowisko. W Galerii BWA Wrocław Główny specjalną, edukacyjną przestrzeń stworzył kolektyw Mamy Projekt. Wystawa jest zbudowana na planie mieszkania: w salonie poznajemy sposoby na oszczędzanie energii, w łazience dbamy o każdą kroplę wody, w kuchni dzielimy się sposobami na gotowanie less waste, a w sypialni przeglądamy rzeczy i zastanawiamy nad tym dlaczego warto mieć mniej.

Joanna Studzińska i Małgorzata Żmijska, kuratorki wystawy, fot. Konrad Kulczyński

– EkoEksperymentarium to wystawa do eksperymentowania, a nie tylko oglądania. Uczestnicy mogą samodzielnie sprawdzić, co się stanie, jeśli obniżą temperaturę w domu albo przestaną kupować wodę butelkowaną. Poznają też ważne dane i łatwe triki na ograniczanie zużycia zasobów – mówi Małgosia Żmijska, kuratorka wystawy z kolektywu Mamy Projekt.

– W mieszkaniu, zaaranżowanym intrygującymi ilustracjami Pawła Szlotawy, omawiamy ważne kwestie ekologiczne i to, jak we własnym domu możemy dbać o siebie i środowisko. Trudno jest zmienić nawyki, to żadna tajemnica, dlatego podpowiadamy proste sposoby na to, jak być eko i ułatwić sobie życie.

Zwiedzanie wystawy będzie możliwe od piątku, 23 września, do 6 listopada. Co ważne, wstęp jest bezpłatny. Jak podkreśla Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego, wystawa w atrakcyjny sposób prezentuje ideę less waste – podobnie, jak miejska kampania „Wrocław nie marnuje”.

– We Wrocławiu od lat zachęcamy mieszkańców do zmiany codziennych nawyków. Rezygnujemy z plastiku na miejskich wydarzeniach, promujemy również wymianę książek w przestrzeni publicznej czy nadawanie niepotrzebnym z pozoru rzeczom drugiego życia – podkreśla Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

– EkoEksperymentarium jest bardzo dobrym miejscem, w którym dzieci i dorośli wspólnie mogą utrwalić dotychczasowe znane im dobre nawyki, ale również będą mieć okazję poznać nowe eko rozwiązania. Wystawa została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła cieszyć i uczyć jednocześnie.

Ekologia na bazie przykładów z życia

Pierwsze grupy z wrocławskich szkół już odwiedziły wystawę. Opiekunowie i wychowawcy klas oraz grup przedszkolnych mogą skorzystać ze specjalnego formularza, w którym mogą zapisać się na wizytę. Do tej pory chęć udziału w 45-minutowej eko-lekcji zgłosili już nauczyciele i opiekunowie ponad 100 klas z 24 szkół oraz 6 przedszkoli.

Wystawa umożliwia edukację ekologiczną na przykładach z codziennego życia, fot. BWA

– To ważne, by prezentować najmłodszym ekorozwiązania na bazie konkretnych przykładów i codziennych działań, które każdy z nas może realizować w codziennym życiu. Poza tym taka wystawa to również świetny pomysł na organizację lekcji poza szkolnymi murami – mówi Marcin Miedziński, zastępca dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego.

– Od 23 września zapraszamy grupy zorganizowane do naszej galerii BWA Wrocław Główny w godzinach 9:00–15:00, z kolei w soboty i niedziele zapraszamy osoby, chcące zwiedzić wystawę indywidualnie w godzinach otwarcia galerii 12:00–18:00. Od 21 października wystawa będzie czynna od środy do czwartku w godzinach 12:00–20:00 oraz od piątku do niedzieli w godzinach 12:00–18:00 – mówi Iwona Kałuża, kierowniczka działu współpracy z publicznością z BWA Wrocław.

Wystawa jest częścią projektu edukacyjnego EkoEksperymentarium składającego się z portalu z grami (www.ekoeksperymentarium.pl) oraz programu zajęć w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Wystawa umożliwia edukację ekologiczną na przykładach z codziennego życia, fot. BWA

– Wiemy, że edukacja klimatyczna to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań i każdy z nas szuka sprawdzonych informacji dotyczących np. odpowiedniej segregacji odpadów czy oszczędzania zasobów. Na wystawie przekazujemy wiedzę ekspercką w przystępny sposób, dlatego każdy szybko zrozumie co robić, żeby nie szkodzić środowisku – mówi Joanna Studzińska, kuratorka wystawy z kolektywu Mamy Projekt.

Patronat nad całym projektem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, partnerami wrocławskiej odsłony projektu są: Miasto Wrocław z programami Zielony Wrocław i BWA Wrocław, a w obszarach optymalizacji termicznej i gospodarowania odpadami wystawę wsparły firmy Velux i Interzero. Projekt wymyśliły i realizują Małgosia Żmijska i Joanna Studzińska razem z kolektywem Mamy Projekt. Ilustracje przygotował artysta, Paweł Szlotawa, aranżacją przestrzeni zajęło się Studio Gdyby. Koordynacją i produkcją zajęła się Joanna Kurkiewicz.