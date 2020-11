Na potrzeby eksperymentu podpalili drewniany budynek

Wielopoziomowe, szkieletowe budynki drewniane są bezpieczne pożarowo - tak wynika z przeprowadzonego przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Państwową Straż Pożarną eksperymentu.

Charakterystyczne dla w pełni rozwiniętego pożaru, ekstremalnie wysokie temperatury przekraczające 1000°C, nie naruszyły konstrukcji budynku drewnianego – wynika z eksperymentu pożarowego przeprowadzonego przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Państwową Straż Pożarną. Co więcej, pożar nie rozprzestrzenił się na drugie piętro budynku, gdzie cały czas panowała temperatura pokojowa, czyli 23°C. Eksperyment pozwoli zweryfikować dotychczasowe przepisy przeciwpożarowe dla budynków o konstrukcji drewnianej.

Eksperyment miał miejsce na terenie Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach. To tam podpalano drewniany budynek dwukondygnacyjny o powierzchni 110,5 mkw. Strop był obciążony tak, jak w standardowym domu, wyposażono go również we wszelkie rury oraz kable z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania się pożaru przez te elementy. Dodatkowo, przewidziano powstanie w lokalu typowych uszkodzeń, np. otworów w okładzinach wykonanych przez lokatorów.

W sumie przeprowadzono sześć typów pożarów (3 scenariusze pożarów wewnętrznych oraz 3 scenariusze pożarów zewnętrznych). W badaniu użyto 14 kamer oraz ponad 70 czujników do pomiaru temperatury. Test obserwowało ok. 200 ekspertów specjalizujących się w bezpieczeństwie pożarowym lub budownictwie drewnianym.

Pozytywna ocena budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej

Wyniki eksperymentu w pełni potwierdziły tezę, że wielopoziomowe, szkieletowe budynki drewniane są bezpieczne pożarowo. To także kolejny dowód na skuteczność biernej ochrony pożarowej systemów zastosowanych w szkieletowych budynkach drewnianych. Eksperci wskazali, że rozwiązania techniczne takie jak: okładziny gipsowo-kartonowe czy oprawy gniazdek elektrycznych o odporności ogniowej, zapewniły bezpieczeństwo w pozostałych częściach domu.

– Pomimo ekstremalnie wysokich temperatur konstrukcja budynku została nienaruszona, a pożar nie rozprzestrzeniał się na inne pomieszczenia. Dla przykładu, w pomieszczeniu znajdującym się powyżej pożaru, na podłodze panowała temperatura pokojowa, czyli 23 stopnie Celsjusza – mówi dr inż. Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej.

Prefabrykacja gwarancją trwałości

Kluczowy w tego typu rozwiązaniach technicznych jest sposób wykonania konstrukcji. Eksperci oceniają, że właściwy poziom bezpieczeństwa zapewnia jedynie budownictwo prefabrykowane, gdzie powtarzalność czynności gwarantuje właściwy poziom dokładności, możliwy do wyegzekwowania jedynie w fabryce na linii produkcyjnej. To z kolei przekłada się na trwałość rozwiązań i bezpieczeństwo pożarowe.

- Bezpieczeństwo mieszkańców to dla nas priorytet. Wyniki eksperymentu jednoznacznie wskazują, że budynki drewniane są trwałe i ognioodporne. Musimy tę wiedzę przekazać dalej, bo wśród konsumentów nadal panuje błędne przekonanie o łatwopalności konstrukcji z drewna. Sukcesywnie będziemy obalać tę tezę i promować upowszechnianie budownictwa drewnianego, które jest nie tylko bezpieczne dla ludzi, ale też przyjazne dla środowiska naturalnego. Pomogą w tym na pewno bardziej elastyczne przepisy techniczno-budowlane, nad którymi branża będzie teraz pracować – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.