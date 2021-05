Na terenie cementowni powstały... ule

Lafarge w Polsce na terenie swoich zakładów w Małogoszczu i Kujawach założył 8 pasiek, w których będą domem nawet dla 100 tys. pszczół. Owady skorzystają z kwietnej łąki wysianej przy Cementowni Kujawy oraz z roślinności lasów wokół Cementowni Małogoszcz.

REKLAMA

Na terenie zakładów Lafarge w Małogoszczu i Kujawach powstało 8 pasiek.

Pasieki będą domem dla 100 tys. pszczół.

Na terenie Cementowni Kujawy wysiano kwietną łąkę, a pasieki zlokalizowane przy Cementowni Małogoszcz są blisko okolicznych lasów.

Postępujące zmiany klimatu sprawiają, że populacja pszczół na świecie systematycznie maleje, co może oznaczać poważne problemy z produkcją żywności. Naukowcy szacują, że jeżeli wymrą pszczoły, ludzkość przetrwa zaledwie 4 lata.

Dlatego, w trosce o zachowanie bioróżnorodności, Lafarge w Polsce na terenie swoich zakładów w Małogoszczu i Kujawach założył 8 pasiek, w których będą domem nawet dla 100 tys. pszczół. Owady skorzystają z kwietnej łąki wysianej przy Cementowni Kujawy oraz z roślinności lasów wokół Cementowni Małogoszcz. Pierwsze zbiory wielokwiatowego miodu już w tym roku.

Pszczoły są krytycznym elementem ekosystemów. Zawdzięczamy im produkcję 1/3 żywności na całym świecie. Jak podają Lasy Państwowe, zapylają one aż 77 proc. gatunków roślin, z których są wytwarzane produkty spożywcze. Bez pszczół ludzkość nie przetrwa. Dlatego tak kluczowa jest każda pomoc w znalezieniu im schronienia. Stąd inicjatywa Lafarge w Polsce by na terenie swoich cementowni w Małogoszczu i na Kujawach zainstalować łącznie 8 pasiek, w których mieszkać będzie od 32 tys. do 100 tys. pszczół.

- Wspieranie bioróżnorodności jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Dlatego wykorzystujemy tereny naszych cementowni do wspierania lokalnych ekosystemów. Pasieki, które w zeszłym roku założyliśmy przy cementowniach w Małogoszczu i na Kujawach pozwolą produkować ok. 10 kg miodu z jednego ula w sezonie. Pierwszy wielokwiatowy miód zbierzemy w tym roku – podkreśla Stanisław Sobczyk, Dyrektor Przemysłowy Cementu w Lafarge w Polsce. Sprawdzamy również możliwości instalacji pasiek w innych naszych lokalizacjach - dodaje.

Na terenie Cementowni Kujawy wysiano kwietną łąkę, by pszczołom łatwiej było zbierać nektar. Pasieki zlokalizowane przy Cementowni Małogoszcz są blisko okolicznych lasów. Dodatkowo w Małogoszczu powstały 4 domki dla owadów (również pszczół), które wyłącznie zapylają rośliny. Pszczoły-matki sprowadzane są ze specjalnych hodowli pszczelich rodzin. Są one następnie rozmnażane przez tzw. podział dużych rodzin na dwie mniejsze (tzw. odkłady). Pasiekami opiekują się pracownicy i podwykonawcy w każdej lokalizacji.

Jak pokazują dane za 2020 rok, w Polsce wzrosła populacja pszczół, jednak z powodu niskich temperatur zbiory miodu są bardzo niskie, co z kolei może odbić się niekorzystnie na ich liczebności. Dlatego zakładając pasieki na terenie naszych cementowni chcemy pomóc w zwiększaniu populacji tych pożytecznych owadów. Jednocześnie, zapylając kwiaty, sprawiają, że zielone tereny wokół naszych cementowni stają się coraz piękniejsze – mówi Stanisław Sobczyk.