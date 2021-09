Na ulice Katowic po raz drugi wyjedzie smogobus

30 kursów i wizyty w każdej dzielnicy Katowic. Smogobus po raz kolejny wyjedzie na ulice miasta, aby dotrzeć do mieszkańców i pomóc im w wymianie starego „kopciucha" na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Akcja rusza 25 września.

REKLAMA

Walka o czyste powietrze to jedno z największych wyzwań dla wielu miast województwa śląskiego. W Katowicach od dłuższego czasu podejmowane są działania na rzecz czystego powietrza. Choć, jak pokazują dane, z roku na rok jakość powietrza się poprawia, to jednak wciąż pozostawia wiele do życzenia. Dlatego 25 września w Katowicach rusza kolejna odsłona akcji #nieTruj, w ramach której wszystkie dzielnice Katowic odwiedzi specjalny smogobus. Podróżować nim będą pracownicy Urzędu Miasta, którzy będą zachęcać mieszkańców do wymiany kotłów węglowych przy wsparciu finansowym miasta.

- Jak podkreślają eksperci główną przyczyną powstawania smogu w naszym regionie są stare kotły węglowe. Choć jako jedno z niewielu miast w Polsce nie mamy limitów na dotacje do ich wymiany, to wciąż tysiące osób nie skorzystało z tej możliwości. Szacujemy, że w Katowicach aktualnie jest jeszcze kilkanaście tysięcy systemów grzewczych opartych o węgiel. W ubiegłym roku postanowiliśmy wysłać do katowickich dzielnic smogobus. Pomysł się sprawdził i dlatego w tym roku kontynuujemy akcję, by zmotywować mieszkańców do składania wniosków na wymianę „kopciuchów" – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że w latach 2015-2020 dzięki miejskiemu programowi udało się dofinansować wymianę 4865 źródeł ciepła kosztem 42,1 mln zł.

W ubiegłym roku, podczas 29 kursów Smogobusa udzielono 545 porad związanych z wymianą starych kotłów i przyjęto 160 wniosków na takie wymiany. Od 2015 roku Katowice zintensyfikowały program wymiany starych kotłów węglowych, które w głównej mierze przyczyniają się do wytwarzania smogu. W latach 2015 - 2020 dofinansowały kosztem 42,1 mln złotych wymianę 4865 źródeł ciepła. Ponadto od 2019 r. w Katowicach działa największy w Polsce system monitoringu jakości powietrza.