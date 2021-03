Na warszawskiej Białołęce wyrosła zielona inwestycja

Na warszawskiej Białołęce oddano do użytku zieloną inwestycję - pełną naturalnej zieleni, a także zwieńczoną zielonymi dachami.

Inwestycja mieszkaniowa Forêt na warszawskiej Białołęce dostała pozwolenie na użytkowanie. Od innych odróżnia się zielonym terenem do wyłącznej dyspozycji mieszkańców, którzy właśnie odbierają klucze. Deweloper posadził na działce drzewa, zresztą nie po raz pierwszy w Warszawie.

11 dębów w „lesie”

Wiosną zakwitnie także sam Forêt. Jego częścią jest bowiem prywatny teren wypoczynkowy – porośnięty roślinnością i połączony ze strefą rekreacji i rozrywki. To właśnie od tego miejsca wzięła się nazwa, która dosłownie oznacza „las”. Tu także wszystko jest już gotowe. Dla dorosłych przygotowano stół do ping-ponga i szachów, natomiast dla dzieci plac zabaw z piaskownicą, puzzlami, grą w kółko i krzyżyk i innymi zabawkami. Te wszystkie atrakcje przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców. Na działce posadzono 11 dębów.

– Zieleń jest dla nas szczególnie ważna. Zawsze pamiętamy o niej przy projektowaniu osiedli oraz przy wyborze lokalizacji. Chcemy, aby mieszkańcy mieli do niej dostęp oraz aby żyli blisko natury. To istotny element naszej filozofii budowania. Nazwaliśmy go Small Green Steps – wyjaśnia Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Deweloper Bouygues Immobilier Polska dał się już wcześniej poznać mieszkańcom Warszawy od zielonej strony. W ramach programu Greenspired, którego częścią jest wspomniany Small Green Steps, nie tak dawno posadził 25 drzewek różnych gatunków w parku oraz przy szkole na Pradze-Północ. Tę inicjatywę przeprowadzono w ubiegłym roku z okazji zakończenia inwestycji Atelier Praga 2.

Zielone dachy, tarasy i wygodny dojazd

Prywatne miejsce wypoczynku przed budynkami niewątpliwie jest cechą charakterystyczną i jednocześnie jedną z największych zalet Forêt. Spośród innych na wyróżnienie zasługują zielone dachy, przestronne tarasy położone na ostatnich piętrach oraz gustownie wykończone części wspólne, gdzie znajdują się kolejne odwołania do leśnego charakteru inwestycji. Na klatkach umieszczono logo w kształcie drzewa.

Forêt to dwa 5-piętrowe budynki z łącznie 95 mieszkaniami o metrażach od 40 do 85 mkw. Są to przede wszystkim mieszkania 3-pokojowe, a także 2- i 4-pokojowe. Wszystkie mają duże okna, balkony, tarasy lub ogródki. Pod budynkami przewidziano halę garażową, a obok nich dodatkowe, naziemne miejsca parkingowe.