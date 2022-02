Nagradzana polska pracownia z nowym niezwykłym projektem

Pracownia Reform Architekt, mająca na swoim koncie liczne nagrody za architekturę i nietuzinkowe bryły w portfolio, znów zaskakuje niezwykłym projektem, którego bryła jest efektem redukcji kształtu.

W projekcie RE: LIGHT SIDE OF THE MOON HOUSE zastanawiające jest to, że zestawienie bryły i układu funkcjonalnego wskazuje na dwa zupełnie inne, niezwiązane ze sobą projekty. Miał być prosty dom w kształcie „L”, ale Marcin Tomaszewski kolejny raz zaskoczył finalną formą i tym, co go zainspirowało. Powstał dom, który ma nietypowy kształt, ale to, co widzimy od góry — nie odzwierciedla finalnego układu funkcjonalnego tego domu. Redukcja formy oraz brak korelacji wizualnej z układem funkcjonalnym – dwa najważniejsze motywy tego projektu.

Kształt. Redukcja

Architekt Marcin Tomaszewski wsłuchał się w potrzeby swojego klienta – stworzył taki układ funkcjonalny o jakim myślał, a dodatkowo go nieco urozmaicił. Przykład? Kuchnia jest mocno wysunięta do tyłu - w stronę ogrodu, tak aby było łatwe wyjście na taras. To pokazuje, że funkcja nie musi określać dokładnie, w jaką stronę idziemy jeśli chodzi o finalną architekturę domu.

— Gdyby pokazać rzut i bryłę to nikt nie powie, że to jeden i ten sam obiekt. Na tym polega fenomen tego projektu — mówi architekt Marcin Tomaszewski.

Po zmierzeniu kątów i wstępnym zaplanowaniu przestrzeni okazało się, że mamy trójkąt równoboczny. I tu zaczyna się jeden z bardziej skomplikowanych procesów… redukcja. Finalnie powstał ponad 450-metrowy dom.

— Bryła nie definiuje końcowego wyglądu obiektu. Jak przy rzeźbieniu - tu również musiałem skupić się na redukcji formy, ponieważ ma ona na celu wyostrzenie układu funkcjonalnego domu — mówi Tomaszewski. — Bryła funkcjonalna jest wpisana w trójkąt — dodaje.

Ten projekt kryje w sobie wiele ciekawych zabiegów, nad którym pracował Tomaszewski. Po pierwsze wejście. Znajduje się pośrodku bryły, ale ze względu na niewielką ilość przeszkleń nie widać stref, dopiero idąc na tył domu, widzimy poszczególne pomieszczenia dzięki przeszkleniom. Ma to zapewnić intymność, ale też wywołać od początku, od pierwszych kroków na podjeździe zaskoczenie, niepewność, a przede wszystkim ciekawość.

Coś, na co warto również zwrócić uwagę w przypadku tego projektu to taras. Architekt również tu dba o strefowość – jest miejsce na relaks, na zjedzenie posiłku czy spędzenie czasu z przyjaciółmi.

— Projektowanie strefy outdoorowej zyskało zupełnie inny wymiar. Najczęściej ta przestrzeń jest na tyle duża, że wymaga pełnego zagospodarowania oraz uniknięcia przesuwania mebli, a więc bałaganu. Dziś taras pełni kilka funkcji. Jest miejsce na odpoczynek np. z książką, oraz na zjedzenie posiłku i spędzenie czasu ze znajomymi — mówi architekt.

Nie możemy pominąć również dachu, który ma wyjątkowy kształt i zagospodarowanie. Znajduje się na nim ogród dachowy, który praktycznie w ogóle nie wymaga naszej ingerencji.

Architektura zainspirowana... muzyką