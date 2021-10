Nagroda Iconic Awards dla 81.waw.pl

Projekt Dom Leśny pracowni 81.waw.pl zgarnął kolejną nagrodę. Tym razem bryła została doceniona przez jury konkursu Iconic Awards 2021.

REKLAMA

Dom Leśny projektu 81.waw.pl zdobył nagrodę w kategorii „One-family house” („Dom jednorodzinny”) konkursu Iconic Awards 2021.

Z Polski nagrody otrzymała również pracownia Robert Konieczny KWK Promes.

Według uzasadnienia Jury konkursu, projekt Dom Leśny to kolejna, choć inna niż powszechnie znana, próba połączenia architektury z naturalnym krajobrazem.

Dom Leśny to jeden z projektów warszawskiej pracowni 81.WAW.PL, który zdobył już nie jedną międzynarodową nagrodę. Położony na działce leśnej budynek idealnie komponuje się z otaczającą go przyrodą. Kamienna elewacja domu nawiązuje do ciemnych pni sosen, które rosną na tym terenie. Aby zmniejszyć wrażenie masywności czarnej bryły, wszystkie wnęki zostały wykończone jasnym drewnem. Dzięki temu dom wydaje się również ciepły i przytulny. Tym razem ta niebanalna bryła zdobyła nagrodę w kategorii „One-family house” („Dom jednorodzinny”) konkursu Iconic Awards 2021.

Ten cieszący się od lat międzynarodowym uznaniem, bezstronny konkurs na projekt i architekturę honoruje holistyczne projekty w dziedzinie architektury, architektury wnętrz, projektowania produktów i komunikacji marki. Podczas plebiscytu niezależne, międzynarodowe jury nagrodziło 22 domy jednorodzinne z całego świata. Z Polski nagrody otrzymali zarówno pracownia 81.WAW.PL, jak i Robert Konieczny KWK Promes.

Według uzasadnienia Jury konkursu, projekt Dom Leśny to kolejna, choć inna niż powszechnie znana, próba połączenia architektury z naturalnym krajobrazem. Tym razem architektura staje się niemal dosłownie tworem leśnym. Geometrycznej bryle, złożonej z trzech nałożonych na siebie prostopadłościanów, projektanci dodali głębię dzięki loggiom i arkadom tarasowym. Wyrafinowaną formę podkreślają starannie dobrane materiały wykończeniowe – łupek budzący skojarzenia z rosnącą przy domu korą sosen oraz jasne drewno wykańczające wnęki.

Zaprojektowany przez architektów z 81.waw.pl Dom Leśny już podczas World Architecture Community Awards 33st Cycle zdobył pierwsze miejsce w kategorii zrealizowanych projektów architektonicznych. Natomiast uznany portal Archinea zamieścił go w Top 10 Najciekawszych Realizacji Domów Jednorodzinnych 2020.