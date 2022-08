Najbardziej innowacyjna architektura z Polski. To projekt krakowskich architektów

Dom Polski, zaprojektowany przez Bogusława Barnasia oraz zespół pracowni BXB studio, wygrał konkurs Iconic Awards 2022 w kategorii: Innowacyjna Architektura. Gala rozdania nagród odbędzie się 5 października w centrum wystawowym BMW Welt w Monachium.

Zaprojektowany przez Bogusława Barnasia oraz zespół pracowni BXB studio "Dom Polski" zdobywa kolejne nagrody.

Tym razem, projekt krakowskiej pracowni wygrał konkurs Iconic Awards 2022 w kategorii: Innowacyjna Architektura.

Organizatorem Iconic Awards jest German Design Council - organizacja powołana w 1953 roku przez niemiecki parlament. Każdego roku nagradza ona projektantów z całego świata, którzy tworzą innowacyjną i wizjonerską architekturę.

Dom Polski Barnasia zwraca uwagę wielu instytucji promujących dobrą architekturę. Zaledwie miesiąc temu został zakwalifikowany do finału World Architecture Festival 2022 a włoski magazyn The Plan nominował go do nagrody The Plan Award 2022.

Jest to jedyny projekt domu jednorodzinnego z Polski nagrodzony w tegorocznym konkursie ICONIC AWARD 2022 czy nominowany przez pozostałe dwie instytucje – WAF oraz The Plan, których wyniki poznamy w najbliższych miesiącach.

Na liście zwycięzców Iconic Awards 2022 znalazł się również projekt Pawilonu Polskiego na Expo 2020 w Dubaju autorstwa warszawskiej pracowni WXCA. Wśród tegorocznych zwycięzców są takie pracownie jak Foster and Partners z Wielkiej Brytanii czy Kengo Kuma z Japonii.

Zaprojektowany w 2013 roku Dom Polski od BXB studio doceniony został już w 2014 roku przez brytyjski magazyn Wallpaper, który m.in. za ten projekt zaliczył Bogusława Barnasia do grona 20 najlepszych młodych pracowni architektonicznych świata. Ten głośny choć niezrealizowany do dziś projekt stał się inspiracją dla wielu architektów z Polski, zwłaszcza tych tworzących na Podhalu.

Iconic Awards 2022: Dom Polski by BXB studio, fot BXB studio

Dom Polski należy do jednego z pierwszych i zarazem najciekawszych we współczesnej polskiej architekturze przykładów projektów, których koncepcja oparta jest na stopie zdawać by się mogło dwóch zupełnie wykluczający się idei, a mianowicie czystego geometryzującego minimalizmu oraz często zapomnianych i postponowanych elementów budownictwa lokalnego - zaznaczył Filip Maciejowski, krytyk sztuki i architektury, Oslo.

Prowincjonalna mieszczańska architektura, rozmaite wiejskie chaty czy niepoliczone kościoły o konstrukcji zrębowej stanowią główną osnowę inspiracji Bogusława Barnasia. Forma domu jest bardzo nowoczesna, ale nowoczesność ta naturalnie wynika z odpowiedniej interpretacji tradycji, do której dom wprost nawiązuje. BXB studio z peryferyjności, architektury wernakularnej oraz lokalności tworzy nową, niespotykaną dotąd jakość. Dwie kondygnacje - dolna, linearna i oszczędna oraz górna, cechująca się dynamizmem i pewną ekspresją - harmonijnie ze sobą współgrają - dodał Filip Maciejowski.

Bogusław Barnaś w swojej ponad 20 letniej działalności projektowej szuka syntezy człowieka z naturą, łączy zakorzenioną od wieków tradycję z nowoczesnym zrównoważonym rozwojem. Jego budynki są doceniane na całym świecie za wysoką jakość architektury w kilku obszarach: Projektowania zrównoważonego, czego przykładem są Dom Symbiotyczny i apartamentowiec Eco Warsaw Tower - uznane najlepszymi projektami ekologiczne roku 2018 i 2019 wg PLGBC Awards. Projektowania architektury zakorzenionej w tradycji, jednocześnie cechującej się nowoczesnym, unikalnym designem, czego przykładem jest wielokrotnie nagradzana Polska Zagroda, Dom Polski czy Chata Podcieniowa uznana najpiękniejszym domem świata w roku 2021. Jego pierwszy zrealizowany budynek - Dom Eko, został zaprezentowany w programie telewizyjnym Domy Przyszłości.