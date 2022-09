Najciekawsze projekty Leszka Zdenka. Jego kariera może być inspiracją dla projektantów

Kariera architektoniczna Leszka Zdeka może być inspiracją dla dzisiejszych projektantów. Szukał on przestrzeni dla realizacji własnych pomysłów na ulepszenie architektury, na lepsze przystosowanie jej do potrzeb użytkowników i na odrobinę artyzmu.

Muzeum Architektury we Wrocławiu i OKRE Development organizują wystawę prezentującą najważniejsze projekty i realizacje wrocławskiego architekta Leszka Zdeka.

Zaprojektował m.in. najdłuższy blok we Wrocławiu – wtedy nazywany „Superjednostką” – zainspirowany słynnymi blokami Le Corbusiera czy osiedle studenckie „Dolina Słońca”.

Leszek Zdek (1923-2018) rozpoczął pracę zawodową we Wrocławiu w bardzo trudnym, a zarazem ekscytującym momencie w dziejach miasta. „Wieś, po której jeżdżą tramwaje” – jak mówiono o zniszczonym przez wojnę Breslau – wymagała odbudowy i stworzenia od podstaw całych dzielnic. Jednym z pierwszych obiektów, w którego budowę był zaangażowany Leszek Zdek, powstał właśnie w obszarze zrównanego z ziemią placu Grunwaldzkiego – było to założenie Wydziału Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej, którego głównymi projektantami byli Krystyna i Marian Barscy. Młody architekt współpracował także z Tadeuszem Brzozą, którego asystentem został już na drugim roku studiów. Ambitni twórcy w czasach racjonalizacji i prefabrykacji poszukiwali niepowtarzalności oraz jakości architektury i urbanistyki – należał do nich Zdek, który zaprojektował najdłuższy blok we Wrocławiu – wtedy nazywany „Superjednostką” – zainspirowany słynnymi blokami Le Corbusiera.

Superjednostka przy ul. Drukarskiej, arch. Leszek Zdek, zbiory MA

Leszek Zdek, pracując w Zakładzie Projektowo-Badawczym Politechniki Wrocławskiej, zajmował się projektowaniem licznych obiektów dla uczelni – od prostych, tymczasowych pawilonów (D-9) po wizjonerskie projekty urbanistyczne, takie jak osiedle studenckie „Dolina Słońca”.

Kariera architektoniczna Leszka Zdeka może być inspiracją dla dzisiejszych projektantów. Warto podkreślić, że Leszek Zdek, mimo trudności wynikających z czynników zewnętrznych, szukał przestrzeni dla realizacji własnych pomysłów na ulepszenie architektury, na lepsze przystosowanie jej do potrzeb użytkowników i na odrobinę artyzmu.

Oficjalne otwarcie wystawy "Układanka. projekty i realizacje Leszka Zdeka" w Muzeum Architektury we Wrocławiu nastąpi 13 września o godz. 18.00.