Najciekawsze projekty Maćków Pracowni Projektowej. Architekci zapraszają do dyskusji na wystawie

Architekci z Maćków Pracowni Projektowej wytypowali aż 32 realizacje na wystawę w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dokonując subiektywnego wyboru projektów, architekci starali się pokazać szeroki zakres zadań, z jakimi mierzyli się dotychczas

Muzeum Architektury we Wrocławiu przygotowało wystawę dedykowaną Maćków Pracowni Projektowej.

Na wystawę składają się trzydzieści dwa zrealizowane projekty, prezentowane w formie trzydziestu makiet oraz trzydziestu kubików informacyjnych z metryką i oznaczeniem lokalizacji.

Dwudziestopięciolecie pracowni oraz Honorowa Nagroda SARP za 2020 rok dla jej założyciela – Zbigniewa Maćkowa – stały się punktem wyjścia próby skatalogowania dotychczasowych działań, a także okazją do postawienia sobie pytań

Otwarcie wystawy nastąpi czwartek 23 czerwca 2022 r.

MPP_ALL, to nie tylko tytuł wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu. To także nazwa grupowego czatu służącego wewnętrznej komunikacji w obrębie Maćków Pracowni Projektowej. Tytuł, podobnie jak wspomniane forum, jest wielowątkowy – stanowi pretekst do wyjścia poza grono pracowni z rozmową o architekturze i przyszłości naszego zawodu.

"W 1995 roku zaczynaliśmy w kilkuosobowym zespole. Dwadzieścia siedem lat później – w 2022 roku – projektujemy w czterdziestosiedmioosobowym gronie, a przez ten czas pracownię tworzyło ponad sto pięćdziesiąt osób".

Dokonując subiektywnego wyboru projektów, architekci starali się pokazać szeroki zakres zadań, z jakimi mierzyli się dotychczas. Prezentowane obiekty różni całościowo rozumiany kontekst – od czasu powstania przez funkcję, lokalizację i skalę po budżet, łączy zaś fakt ich realizacji. Właśnie ta materializacja projektów w procesie budowy i udostępnienie „skończonych” obiektów użytkownikom, pozwalająca na ostateczną weryfikację idei stojących u podstaw poszczególnych koncepcji, jest najważniejszym i wpisanym w genotyp MPP czynnikiem, który umożliwia zdobywanie doświadczeń i rozwój.

Punkt wyjścia

Dwudziestopięciolecie pracowni oraz Honorowa Nagroda SARP za 2020 rok dla jej założyciela – Zbigniewa Maćkowa – stały się punktem wyjścia próby skatalogowania dotychczasowych działań, a także okazją do postawienia sobie kilku – nie tylko zawodowo ważnych – pytań. Zaproszenie do zorganizowania wystawy postanowiono więc potraktować jako kolejną okazję do nauki – z przekonaniem, że jeżeli nie znajdziemy tu odpowiedzi na „duże pytania”, to warto je sobie zadawać.

"Prezentowane podczas wystawy trzydzieści dwa obiekty uważamy za mandat do dyskusji o rzeczach, które są dla nas ważne – i to właśnie do tej dyskusji chcielibyśmy Państwa zaprosić podczas towarzyszących wystawie wycieczek i rozmów". Trzydzieści dwa projekty

Na wystawę składają się trzydzieści dwa zrealizowane projekty, prezentowane w formie trzydziestu makiet oraz trzydziestu kubików informacyjnych z metryką i oznaczeniem lokalizacji. Uzupełnieniem syntetycznej ekspozycji jest trzydzieści krótkich filmów, możliwie obiektywnie pokazujących osadzenie budynków w otoczeniu. Elementy wystawy zostały zaprojektowane jako spójny, możliwy do rekonfiguracji zestaw przeznaczony do wielokrotnego wykorzystania.

Projekty opatrzone są numerem, którego dwie pierwsze cyfry to rok, w którym rozpoczęli architekci pracę nad danym przedsięwzięciem. Zbiór otwiera Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z 1999 roku, a zamyka projekt przebudowy zabytkowego zespołu Młyna Maria. Koncept wystawy jest jednak otwarty, a raster makiet wraz z upływem czasu może się powiększać o kolejne realizacje.

Kuratorzy: Zbigniew Maćków, Szymon Brzezowski, Aleksandra Czupkiewicz, Yuliia Krylova, Natalia Rowińska, Bartłomiej Witwicki, Agata Woźniak, Michał Zawadzki

Identyfikacja wizualna: Extra Studio – Marta Kowalczyk, Anna Jęchorek

Modele architektoniczne: Onimo

Redakcja językowa i korekta : Marcin Grabski (mesem.pl)

Organizator : Muzeum Architektury we Wrocławiu